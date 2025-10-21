Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού

Τη νέα του μονάδα παραγωγής ζωοτροφών εγκαινίασε το περασμένο Σάββατο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, παρουσία προέδρων συνεταιρισμών και μελών της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) από όλη την Ελλάδα.