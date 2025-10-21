Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού

Εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο η υπερσύγχρονη μονάδα ζωοτροφών στη Χόβολη Καλαβρύτων

Υπότιτλος:

Στήριξη στους παραγωγούς και στη φέτα

Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού Πλήθος παραγωγών στα εγκαίνια (φωτ.: kalavrytanews.gr)
21 Οκτ. 2025 21:00
Pelop News

 Τη νέα του μονάδα παραγωγής ζωοτροφών εγκαινίασε το περασμένο Σάββατο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, παρουσία προέδρων συνεταιρισμών και μελών της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) από όλη την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, τόνισε πως πρόκειται για μία μεγάλη μέρα για τον συνεταιρισμό, τους 1.200 κτηνοτρόφους του αλλά και για την περιοχή των Καλαβρύτων. «Αποκτήσαμε ένα σύγχρονο ζωοτροφάδικο, καινούργιο, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές για να βγάλουμε ένα ποιοτικό προϊόν και μετέπειτα ένα ακόμα πιο ποιοτικό, τη βαρελίσια φέτα του συνεταιρισμού», ανέφερε μεταξύ άλλων.

 

Από το 2020, ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων έχει επενδύσει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας με την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ζωοτροφών στη Χόβολη Καλαβρύτων.

Η επένδυση, ύψους 4.237.000 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 8-10 τόνων/ώρα. Με τη νέα μονάδα, προσφέρονται ποιοτικές ζωοτροφές σε μορφή πέλετ, καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της περιοχής.

Ο συνεταιρισμός επιδιώκει να προσφέρει στα μέλη του παραγωγούς εναλλακτικές μορφές εκτροφής, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα του γάλακτος, που αποτελεί την πρώτη ύλη για τη βαρελίσια φέτα του. Μέχρι τώρα είχε μόνο χώρους αποθήκευσης και εμπορίας ζωοτροφών. Η νέα μονάδα επιτρέπει στον συνεταιρισμό να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων και να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους εκτροφής των ζώων.

Μία από τις βασικές καινοτομίες που φέρνει η νέα μονάδα είναι η αλλαγή στον τρόπο παράδοσης των ζωοτροφών. Πλέον, η παράδοση των παραγόμενων ποσοτήτων θα γίνεται απευθείας στον στάβλο των παραγωγών, αντί της έως τώρα πρακτικής, όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί παραλάμβαναν τις ποσότητες που είχαν ανάγκη. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τους παραγωγούς και να μειώσει το κόστος της διαδικασίας.

Το συνολικό ύψος του τζίρου του συνεταιρισμού ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις ζωοτροφών να αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Με τη λειτουργία της νέας μονάδας, το οικονομικό μέγεθος αυτό εκτιμάται πως θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στα μέλη του συνεταιρισμού μεγαλύτερη αυτονομία και οικονομικά οφέλη. Οι συνολικές πωλήσεις σε όγκο φτάνουν τους 15.000 τόνους τελικού προϊόντος ετησίως, με την πρώτη ύλη να προέρχεται από συνεταιρισμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Ηλεία, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα και Λάρισα.
