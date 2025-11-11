Μόνιμη αύξηση 50% στην επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο – Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Ροδόπη

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ροδόπη, ανακοινώνοντας αύξηση 50% στο ανώτατο όριο πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Το μέτρο αφορά δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς και θα ισχύσει άμεσα, σε μόνιμη βάση.

11 Νοέ. 2025 11:55
Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους αγρότες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ροδόπη, όπου πραγματοποιεί περιοδεία, ανακοινώνοντας ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους αγρότες.

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και πώς θα επιταχύνουμε το σύστημα πληρωμών», δήλωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως «στο σχέδιο μας για την ανάπτυξη της χώρας, οι αγρότες έχουν κεντρικό ρόλο». Τόνισε επίσης ότι «δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά — την ανάπτυξη πρέπει να τη νιώθουν οι πολίτες».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αντιπροσωπείας αγροτών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το μέτρο θα ισχύει από φέτος και σε μόνιμη βάση. Όπως σημείωσε, «το όριο επιστροφής του ΕΦΚ αυξάνεται κατά 50%, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για τους παραγωγούς».

Η ρύθμιση αναμένεται να ωφελήσει περίπου 37.000 αγρότες — όσους είδαν μειωμένη επιστροφή τον Νοέμβριο ή δεν έλαβαν καθόλου, λόγω εξάντλησης του προηγούμενου ορίου. Οι αγρότες αυτοί θα λάβουν επιπλέον ποσά τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των επόμενων δόσεων του προγράμματος.

Μέχρι στιγμής, με τις τρεις πρώτες πληρωμές έχουν διατεθεί 56,3 εκατομμύρια ευρώ σε 113.000 δικαιούχους, ενώ απομένουν δύο ακόμη καταβολές για το οικονομικό έτος 2025:

  • η πρώτη έως τις 30 Δεκεμβρίου, για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 30 Νοεμβρίου,
  • και η δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου, για τιμολόγια έως 31 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μαρώνεια, τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, καθώς και τις εγκαταστάσεις της Interplast, όπου αναφέρθηκε στη σημασία των ενεργειακών επενδύσεων και στη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως κόμβου της ευρύτερης περιοχής.

Ακολούθως, μετέβη στην Κομοτηνή, όπου επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο και το Μουσείο Καραθεοδωρή, συναντήθηκε με νέους της περιοχής και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά των κινητοποιήσεων αγροτών, που το πρωί είχαν συγκεντρωθεί με 70 τρακτέρ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ζητώντας άμεση καταβολή ενισχύσεων και μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Παρά τις διαμαρτυρίες, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού συνεχίστηκε κανονικά, με κεντρικό μήνυμα τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της περιφέρειας.
