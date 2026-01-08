Μόνο μια ήττα του Τραμπ δίδει ελπίδες

08 Ιαν. 2026 19:00
Μπορεί ο Τραμπ να θριαμβολογεί για την απαγωγή Μαδούρο αλλά υπάρχουν δυο τινά: α) Δολοφονήθηκαν 53 άνθρωποι στο περιβάλλον του Μαδούρο. Ουδείς ασχολείται, η ζωή των ανώνυμων ανθρώπων είναι απλά ένας αριθμός β) Θέλει να κυβερνηθεί η χώρα από το σύστημα Μαδούρο, ώστε να υπογραφούν οι λεόντειες συμφωνίες υπέρ των ΗΠΑ, δηλαδή δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η Δημοκρατία.

Στη Βενεζουέλα αλλά και όπου αλλού, έχουμε λοιπόν την προώθηση των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων -εταιρειών- με στρατιωτικά μέσα, τίποτε άλλο. Δεν θα αναλάβει η αντιπολίτευση τη χώρα, αλλά οι νοθευτές των εκλογών της. Ο δε Μαδούρο θα συμφωνήσει σε όλα αυτά για να αποφυλακιστεί σύντομα και να ζήσει μια χαρά με τα κλοπιμαία.

Ο Τραμπ θα συνεχίσει αυτή την τακτική και με τη Γροιλανδία. Μια απλή ιδέα είναι να πει στους 60.000 κατοίκους της, πάρτε από 1.000.000 δολάρια ο κάθε ένας και αμερικανικό διαβατήριο και ψηφίστε: Να γίνει η Γροιλανδία Πολιτεία των ΗΠΑ;

Ενας άλλος τρόπος, ο πιο πιθανός, είναι πώς μέσα από τις απειλές που εκτοξεύει, να υπογραφούν οι συμφωνίες που θέλει και να εγκατασταθούν οι αμερικανικές εταιρείες εκεί, λες και η Γροιλανδία αποκτήθηκε. Αυτός το τρόπος, της συνεννόησης δηλαδή, είναι ο πιθανότερος διότι σε διαφορετική περίπτωση διαλύεται στην πράξη το ΝΑΤΟ κάτι που ούτε ο Τραμπ μπορεί να πάρει την ευθύνη.

Οι ΗΠΑ κυβερνώνται πια από μια κλειστή ομάδα υπό τον Τραμπ στην λογική «ο ισχυρός επιβάλλει τα συμφέροντά του». Μόνο που τα συμφέροντα του Τραμπ δεν συνάδουν ούτε με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των πολιτών τους.

Στο ερώτημα τώρα, πόσο μακριά θα το πάει ο Τραμπ, η απάντηση είναι: Μακάρι μόνο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν ο Τραμπ τις χάσει όχι μόνο θα έχει δεμένα χέρια αλλά θα συρθεί σε δίκες με βαριές κατηγορίες. Και επειδή η ήττα του είναι σχεδόν σίγουρη μιλά ήδη για νοθεία «που θα γίνει».

