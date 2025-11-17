Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή

Αφήστε τους παίκτες στην ησυχία τους, είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Τόσο μπορούν. Ενα κάτω του μετρίου ρόστερ και ποδοσφαιριστές που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν περίμεναν πως θα φορούσαν την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Ομως κάνουν ό,τι μπορούν και επιλέχθηκαν από άλλους.

Ο διασυρμός της Παναχαϊκής από την Κόρινθο με 4-1 στο γήπεδό της φώναζε από μακριά πως ερχόταν, αλλά κανείς δεν άκουγε. Οδυνηρό το ντεμπούτο του Σπύρου Αντωνόπουλου στον πάγκο, πρώτη αλλαγή στο 30′, αλλαγή στην αλλαγή στο β’ ημίχρονο και γενικά μια θλίψη. Απογοητευτική εικόνα, βγαλμένη από μιαν άλλη εποχή.

Σκεφτείτε πως εκτός από κάποιες αποδοκιμασίες στο ημίχρονο, στο δεύτερο 45λεπτο σχεδόν δεν ακούστηκε «κιχ» από τους 500-600 φιλάθλους, που δεν είχαν το κουράγιο για περισσότερα. Ασχολήθηκαν λίγο με τον Κώστα Κωνσταντινίδη, με 1-2 παίκτες αλλά μέχρι εκεί.

ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Επίσης, θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για μια «υγιή προσπάθεια». Υγιής προσπάθεια δεν σημαίνει απαραίτητα πως μια διοίκηση προχωράει με ντόπιους νεαρούς, χωρίς κανένα πλάνο, με τεράστια οικονομική στενότητα, περιμένοντας κάποιον να χτυπήσει την πόρτα και να αναλάβει. Ούτε ότι εμπλέκει τους γονείς μέσα στην ομάδα, που θέλουν να έχουν λόγο για ό,τι γίνεται.

Υγιής προσπάθεια σημαίνει πως παίρνεις κανονικούς παίκτες για την Κατηγορία, μαζεύεις τα καλύτερα ταλέντα, τους στηρίζεις με 3-4 ακόμα πιο κανονικούς, παίρνεις έναν προπονητή που πιστεύεις και προχωράς, αναζητώντας παράλληλα την εναλλακτική.

Εχει σκεφτεί κανένας τι θα γίνει αν υποβιβαστεί η Παναχαϊκή; Μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του στη φωτιά πως δεν θα γίνει;

Μία συζήτηση που θα πρέπει να ανοίξει άμεσα, είναι αναφορικά με τη διοίκηση της ΠΓΕ. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν, δεν το κατέχουν, είχαν υποτιμήσει την κατάσταση, ό,τι και αν είναι δεν έχει σημασία. Να βρουν βοήθειες, άλλους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην Ερασιτεχνική και να βοηθήσουν.

Υπάρχουν και έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα τμήματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Μέχρι και για την αναγέννηση του στίβου. Δεν υπάρχει χρόνος, η ομάδα καταρρέει και έρχονται χειρότερα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ Η «ΤΕΣΣΑΡΑ»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που δέχθηκε τέσσερα γκολ στο γήπεδό της σε αγώνα πρωταθλήματος, ήταν την περίοδο 2015-2016 από τον Πανελευσινιακό (1-4) για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Tότε ήταν επίσης μια τραγική σεζόν, είχε κατέβει με 13 παίκτες και στο τέλος γνώρισε τον απόλυτο εξευτελισμό σε αγωνιστικό επίπεδο. Μετά, θα πρέπει να πάμε πίσω στην περίοδο 1997-1998 (Α’ Εθνική) όταν είχε χάσει 4-0 από τον Πανηλειακό.

Ούτε οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούσαν να βάλουν τέσσερα γκολ στην Παναχαϊκή στο γήπεδό της σε όποια κατάσταση κι αν ήταν, και τα έβαλε η Κόρινθος.

