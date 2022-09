Mόνο «τέσσερις καλές ταινίες» αναγνωρίζει ο Τομ Χανκς στην 30ετή καριέρα του – Ποιες είναι αυτές;

Ο ηθοποιός βρίσκεται στο Χόλιγουντ από τη δεκαετία του 1980, όταν πρωταγωνίστησε στα φιλμ «Splash!», «Big» και «Burbs».

Κατά τη δεκαετία του 1990 άρχισε να κερδίζει βραβεία, όπως το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου δύο συνεχόμενες χρονιές για τους ρόλους στις ταινίες «Forrest Gump» και «Philadelphia». Στις επιτυχίες του τη δεκαετία του 1990 συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες «Toy Story», «You’ve Got Mail» και «The Green Mile».

Ο Χανκς έχει επίσης συνεργαστεί αρκετές φορές με τον σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ στα κινηματογραφικά έργα, «Saving Private Ryan», «Catch Me If You Can», «The Terminal», «Bridge of Spies» και «The Post».