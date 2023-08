Morgan Stanley: Κορυφαία επιλογή στις αναδυόμενες αγορές η Ελλάδα

Η Morgan Stanley δηλώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία επενδυτική της θέση για τις αναδυόμενες αγορές.

Ο Marshall Stocker, συν-επικεφαλής των αναδυόμενων αγορών της Morgan Stanley, μιλώντας στη γνωστή εκπομπή Squawk Box του CNN τόνισε πως ότι αυτό οφείλεται στη «βελτίωση των οικονομικών θεσμών που έχει αναλάβει η χώρα υπό την παρούσα κυβέρνηση».

Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα κατέχει την κορυφαία θέση στο χαρτοφυλάκιό μας στις αναδυόμενες αγορές λόγω της βελτίωσης των οικονομικών θεσμών που έχει αναλάβει η χώρα αυτή υπό την παρούσα κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους ακροατές σας να έχουν κατά νου ότι το 80% των υπερβαλλουσών αποδόσεων στα αμοιβαία κεφάλαια των αναδυόμενων αγορών εξηγείται από το σε ποια χώρα έχετε επενδύσει. Όχι σε ποιο τομέα ή ποια μετοχή», επισημαίνει ο Marshall Stocker.

Morgan Stanley says Greece is its top holding in its emerging markets fund

«Και έτσι όταν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για χώρες και εστιάζουμε σε χώρες, όπως αυτό που έχουμε δει στην Ελλάδα, είναι ότι η κυβέρνηση έχει βελτιώσει το κράτος δικαίου και βοήθησε τις τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και έχει μειώσει τους εταιρικούς φόρους. Και έτσι αυτό που έχουμε δει στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μόνο τον τελευταίο χρόνο, είναι μια απόδοση 50% και παρόλα αυτά αυτή η αγορά εξακολουθεί να είναι διαπραγματεύσιμη 7,5 φορές τα κέρδη με μερισματική απόδοση σχεδόν 4%.

Έτσι, αυτές οι βελτιώσεις στους οικονομικούς θεσμούς είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε επενδύσεις και σε πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας τη χώρα στο τέλος του έτους. Αυτά τα δύο πράγματα μειώνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο των μετοχικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε δεν έχει σημασία ποιες μετοχές κατέχετε.

Όλες οι μετοχές ανεβαίνουν όταν αυτοί οι οικονομικοί θεσμοί βελτιώνονται, ενισχύοντας επίσης τις ταμειακές ροές από τη μείωση των φόρων. Κάποτε η χώρα παραλίγο να πλήξει την Ευρωζώνη και τώρα η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρώπη», καταλήγει ο Marshall Stocker.

Πηγή newmoney.gr