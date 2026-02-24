Μόσχα: Αιματηρή έκρηξη κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σαβιέλοβα, νεκρός αστυνομικός, τραυματίες άλλοι δύο

Μία έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σαβιέλοβα, ενός από τους κύριους σταθμούς της ρωσικής πρωτεύουσας στο βόρειο τμήμα της Μόσχας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, περίπου στις 00:05 (τοπική ώρα, 23:05 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα), άγνωστος δράστης πλησίασε όχημα της τροχαίας που βρισκόταν σε περιπολία στην πλατεία του σταθμού. Αμέσως μετά πυροδοτήθηκε άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ένας αστυνομικός, ενώ δύο ακόμη αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο δράστης επίσης σκοτώθηκε επιτόπου, όπως επιβεβαιώθηκε μετά από εξέταση υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος και επιτόπια έρευνα.

Αρχικά το Υπουργείο Εσωτερικών είχε αναφέρει ότι ο δράστης διέφυγε, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση διόρθωσε ότι εντοπίστηκε νεκρός στο σημείο.

Η ρωσική Επιτροπή Έρευνας άνοιξε ποινική υπόθεση για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων τάξης» και «παράνομη κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών». Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή το κίνητρο της επίθεσης.

