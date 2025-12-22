Μόσχα: Νεκρός ρώσος στρατηγός σε έκρηξη αυτοκινήτου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρώσος στρατηγός, Fanil Sarvarov ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ενοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

22 Δεκ. 2025 9:17
Pelop News

Στρατηγός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα. Ο Fanil Sarvarov ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο 56χρονος οδηγός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα από θραύσματα.

