Μόσχα: Νεκρός ρώσος στρατηγός σε έκρηξη αυτοκινήτου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στρατηγός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα. Ο Fanil Sarvarov ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο 56χρονος οδηγός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα από θραύσματα.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

