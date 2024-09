Μόσχα: Τουλάχιστον 2 νεκροί από πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία της Wildberries

Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Wildberries στη Μόσχα.

Φόντο η διαφωνία μεταξύ του ιδρυτικού ζευγαριού του μεγαλύτερου ρωσικού διαδικτυακού λιανοπωλητή, που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου.

«Ένας δεύτερος φύλακας από το γραφείο Wildberries που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών πέθανε», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο πηγή του ρωσικού κολοσσού.

Σύμφωνα με το newsbeast, το κρατικό πρακτορείο Ria Novosti έκανε λόγο επίσης για δύο θανάτους, επικαλούμενο αστυνομική πηγή, ενώ το αφεντικό της Wildberries είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα τον θάνατο ενός «πράκτορα ασφαλείας» μετά την ένοπλη επίθεση.

🚨⚠️⚡ Shooting Incident at Wildberries Moscow HQ

🗞️👉⚡A shooting took place at the Wildberries headquarters in Moscow, involving Vladislav Bakalchuk and his security, leading to one death and multiple injuries.

The incident occurred amidst a contentious merger and personal… pic.twitter.com/W6q1Pdc5tk

