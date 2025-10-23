«Μου είπαν να προσπαθήσω να περνάω απαρατήρητη γιατί είμαι πολύ εμφανίσιμη», η αποκάλυψη της Νικολόζι

Η Μανουέλα Νικολόζι μπορεί να έχει σφυρίξει τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ Τσέλσι και Λίβερπουλ, όμως έπρεπε να δώσει έναν άλλο, πιο δύσκολο αγώνα, αυτόν απέναντι στα στερεότυπα. Η Ιταλο-Γαλλίδα διαιτητής αποκάλυψε πως της ζητήθηκε να “τονίζει λιγότερο” την εμφάνισή της, επειδή… τραβούσε υπερβολικά την προσοχή, σε μια ακόμη απόδειξη ότι ο σεξισμός εξακολουθεί να σφυρίζει δυνατά μέσα στα γήπεδα.

Η 45χρονη Ιταλο-Γαλλίδα διαιτητής, με πάνω από 200 επαγγελματικούς αγώνες στο ενεργητικό της, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει σε έναν χώρο που εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή της στην Quotidiano Sportivo, η εμφάνισή της στάθηκε εμπόδιο στην καριέρα της, κάτι που ελάχιστοι άνδρες συνάδελφοί της έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσουν.

“Όλοι οι ανώτεροί μου μού έλεγαν: “πρέπει να περνάς περισσότερο απαρατήρητη, τραβάς πολύ την προσοχή”. Σε μια χρονιά δεν με προήγαγαν από τη Serie C στη Serie B γιατί, όπως μου είπαν, ήμουν “πολύ εμφανίσιμη””, αποκάλυψε η Νικολόζι.

Αυτό, όπως λέει, την είχε φτάσει κοντά στο να τα παρατήσει. “Όταν σου λένε ότι δεν προχωράς επειδή “ξεχωρίζεις πολύ”, δεν έχει να κάνει με τα λάθη σου ή τις επιδόσεις σου. Έχει να κάνει με προκατάληψη”, πρόσθεσε.

Η Νικολόζι εγκατέλειψε την Ιταλία στα 20 της χρόνια, απογοητευμένη από το γεγονός ότι οι γυναίκες διαιτητές δεν μπορούσαν να προχωρήσουν πέρα από τα τοπικά πρωταθλήματα.

Η πορεία της περιελάμβανε και σκοτεινές στιγμές. Θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό στη Λάτσιο, όταν χρειάστηκε να κλειστεί στα αποδυτήρια για να προστατευτεί: “Οι προπονητές και οι παράγοντες μιας ομάδας ούρλιαζαν “θα σε σκοτώσουμε, βγες έξω”. Κάλεσα την αστυνομία για να με συνοδεύσει εκτός γηπέδου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.”

Αν και η βία απέναντι στους διαιτητές δεν κάνει διακρίσεις φύλου, η Νικολόζι εξηγεί ότι οι γυναίκες έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα ακόμη βάρος: τις ανεπιθύμητες προσεγγίσεις ποδοσφαιριστών. Όπως είπε, δεν ήταν λίγες οι φορές που παίκτες προσπάθησαν να τη φλερτάρουν εν ώρα εργασίας, κάτι που θεωρεί παράδειγμα του πόσο δρόμο έχει ακόμα να διανύσει το ποδόσφαιρο ως προς τον σεβασμό στις γυναίκες ρέφερι.

Παρά τις δυσκολίες, η Νικολόζι δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Έγινε η πρώτη Ιταλίδα που συμμετείχε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2019, ενώ πριν λίγους μήνες εντάχθηκε στο ρόστερ της Kings League, της διοργάνωσης που ίδρυσε ο Ζεράρ Πικέ.

Σε ανάρτησή της, η ίδια έγραψε: “Νέοι κανόνες, νέοι πρόεδροι, αλλά πάντα η ίδια ενέργεια και ενθουσιασμός. Είμαι περήφανη που είμαι η μοναδική γυναίκα διαιτητής σε αυτό το απίστευτο τουρνουά.”

Η πορεία της Μανουέλα Νικολόζι δείχνει πως, ακόμα κι αν κάποιοι προσπαθούν να “μειώσουν” τη λάμψη της, εκείνη συνεχίζει να σφυρίζει δυνατά και καθαρά, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω απ’ αυτό.

