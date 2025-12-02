Μουσική για πιάνο στο Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία

Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 6/12/22025 το Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία διοργανώνει συναυλία των σπουδαστριών-των και καθηγητών της Σχολής πιάνου.

Στο διάστημα των δυόμιση μηνών, από την έναρξη της διδακτικής χρονιάς, οι σπουδαστές ετοίμασαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα με έργα των Σοπέν, Τσαϊκόφσκυ, Μότσαρτ, Ραχμάνινωφ, Σιμπέλιους και Σοστάκοβιτς.

Εκπροσωπούνται οι σχολές των καθηγητριών-των: Τίμου Γεννάτου, Παναγιώτη Γώγου, Αλεξάνδρας Διαμαντοπούλου και Γιάννας Ζωγράφου.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου, Ρ. Φερραίου 7, στο τηλ. 2610277740, στο site fe-odeiopatron.gr ή στο fb.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



