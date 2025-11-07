Μουζουράκης: Ποια θα είναι η νονά του γιου του

Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε χθες βράδυ, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ, σε μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ειλικρίνεια. Ο γνωστός τραγουδιστής και coach του The Voice of Greece μοιράστηκε σπάνιες λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή, εστιάζοντας στην πατρότητα και τις οικογενειακές του στιγμές.

Μιλώντας για τα δύο του παιδιά, ο Μουζουράκης περιέγραψε με τρυφερότητα τη διαφορά στην καθημερινότητα: «Με το πρώτο παιδί υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και άγχος, ενώ με το δεύτερο όλα πηγαίνουν πιο αυτόματα. Έχεις όμως το μυαλό σου μήπως ζηλέψει το μεγαλύτερο». Για τον γιο του, που γεννήθηκε τον περασμένο Μάιο, τόνισε: «Είναι ένας χαμογελαστός Βούδας, φανταστικός μπαγάσας. Σου χαρίζει ένα χαμόγελο και γίνεται έκρηξη ντοπαμίνης, σαν να μην κρατάει κακία για τίποτα».

Για τη βάφτιση του γιου του αποκάλυψε ότι η Έλενα Παπαρίζου, συνάδελφος-κριτής στο The Voice και στενή του φίλη, θα γίνει η νονά του. «Η Έλενα είναι ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Στέκεται στους ανθρώπους γύρω της όσο λίγοι», δήλωσε, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε σχόλια για την «μέλλουσα κουμπάρα».

Επιπλέον, αποκάλυψε το όνομα του παιδιού, λίγο πριν τη βάφτισή του: Γεώργιος-Παναγιώτης, τιμώντας τον προπάππου και τον παππού της συζύγου του, Μαριλούς Κόζαρη. Το παιδί θα λάβει διπλό όνομα, όπως και η κόρη τους, Ευελένη, που βαφτίστηκε από τα ονόματα των γονιών του Μουζουράκη (Ευάγγελος και Ελένη).





Η συζήτηση κορυφώθηκε με την περιγραφή της πρότασης γάμου στη Μαριλού Κόζαρη. Ο τραγουδιστής, που πιστεύει ακόμη στον Άγιο Βασίλη, επέλεξε έναν ασυνήθιστο τρόπο: σε escape room. «Ήθελα να το οργανώσω χωρίς να φανεί ότι έρχεται από εμένα. Πήρα τηλέφωνο τον Πέτρο Κουσουλό, τον άντρα της κολλητής της, για να το κανονίσει εκείνος», εξήγησε, προσθέτοντας λεπτομέρειες για την πρωτότυπη και ρομαντική αυτή εμπειρία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



