Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της αγοράς και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα να επιλύσουν σύντομα το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.
«Πιστεύω ότι το ζήτημα του S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ), η αποδοχή στο πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει», δήλωσε ο Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.
Tom Barrack, US Ambassador to Turkey:
“I think you’re going to see the S-400 solution solved soon. From my boss’s point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won’t even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE
— Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο Μπάρακ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στην αγορά των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.
