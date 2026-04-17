Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»

Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της αγοράς και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.

17 Απρ. 2026 12:40
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα να επιλύσουν σύντομα το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα του S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ), η αποδοχή στο πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει», δήλωσε ο Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.


Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο Μπάρακ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στην αγορά των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.

