Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα να επιλύσουν σύντομα το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων σχετικά με την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα του S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του προϊσταμένου μου (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ), η αποδοχή στο πρόγραμμα F-35 είναι εντάξει», δήλωσε ο Μπάρακ στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας.

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey: "I think you're going to see the S-400 solution solved soon. From my boss's point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won't even attempt to get…



Το 2020, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία, λόγω της αγοράς και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα προμήθειας και κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο Μπάρακ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στην αγορά των αμερικανικών F-35 από την Τουρκία.

