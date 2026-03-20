MRB: Το 30% θα ψήφιζε την Καρυστιανού, κυβερνητική αλλαγή σε ποσοστό σχεδόν 68% θέλουν οι πολίτες

«Χαμηλές πτήσεις» για Τσίπρα και Σαμαρά

20 Μαρ. 2026 21:21
Pelop News

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, κυβερνητική αλλαγή σε ποσοστό σχεδόν 68% θέλουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις τους για το τι κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open (δείτε εδώ το πρώτο μέρος) οι πολίτες φαίνεται πως ζητούν οικουμενική κυβέρνηση από όλα τα κόμματα στις επόμενες εκλογές.

Όσον αφορά τα νέα κόμματα που αναμένονται από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες φαίνεται πως τα περιμένουν αν και τα ποσοστά των δυο πρώην πρωθυπουργών βρίσκονται σχετικά χαμηλά.

Για το ΠΑΣΟΚ τώρα οι ψηφοφόροι του κόμματος θεωρούν πως το κόμμα βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πιο αναλυτικά στο ερώτημα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 76,6% λέει πως δεν θα τον ψήφιζε ή μάλλον δεν θα τον ψήφιζε ενώ το 20,9% πως σίγουρα ή μάλλον θα τον ψήφιζε.
Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού το 62,5% λέει πως δεν θα την ψήφιζε και το 30,6% θα την ψήφιζε.
Για τον Αντώνη Σαμαρά το 82,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό και το 14,3% θα το ψήφιζε.
Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν και τρίτη κυβερνητική θητεία το 27,2% λέει ναι ενώ το 67,9% λέει πως πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.
Όσο για το ποια κυβέρνηση θα θέλατε να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές το 22,1% θέλει οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων, το 20,1% κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς, αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ το 17,9%, κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-Βελόπουλου και κομμάτων της δεξιάς λέει το 11% και κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 8,5%.
Στους ψηφοφόρους της ΝΔ τα ποσοστά όπως είναι φυσικό είναι υπέρ της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας με 58,3%, οικουμενική με 12,7%, κυβέρνηση ΝΣ-ΠΑΣΟΚ με 11,1% και κυβέρνηση με Βελόπουλο και δεξιά κόμματα θέλει το 9,1%.
Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 57,2% θέλει κυβέρνηση με τα κόμματα της αριστεράς, το 13,2% αυτοδύναμη ΝΔ,το 11,1% οικουμενική,το 9% με ΝΔ, και το 3,4% κυβέρνηση ΝΔ-Βελόπουλου με άλλα δεξιά κόμματα.
Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ η κριτική στις επιλογές της ηγεσίας κάνει κακό στην εικόνα του λέει το 53,1% και πως κάνει καλό το 42,7%.
Στο ερώτημα προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ για την αξιολόγηση του κόμματος το 60% λέει προς τη σωστή και το 38,4% προς τη λάθος.
Στο πόσο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές το 68,6% των ψηφοφόρων του λέει πως δεν είναι πιθανό ενώ το 28,6% λέει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό.

