«My Number One»: Μια νέα εκδοχή από Παπαρίζου και Πυροβολάκη

Μια ιδιαίτερη μουσική στιγμή πρόσφεραν στο κοινό του Voice η Έλενα Παπαρίζου και ο Μάνος Πυροβολάκης, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή του «My Number One», το οποίο είχε χαρίσει στην Ελλάδα τη νίκη στη Eurovision το 2005.

Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή του talent show την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με τον Μάνο Πυροβολάκη να δίνει το δικό του στίγμα μέσα από τον ήχο της κρητικής λύρας και τη χαρακτηριστική μουσική του ταυτότητα. Η συνεργασία τους έδωσε ένα διαφορετικό χρώμα στο γνωστό τραγούδι, προσφέροντας μια ερμηνεία που κέρδισε άμεσα τις εντυπώσεις.

«Γεια σου ρε Μανώλη», φώναξε η Έλενα Παπαρίζου λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των coaches και του κοινού, που τους αποθέωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα.





Το «My Number One» αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική ελληνική νίκη στη Eurovision, με την Παπαρίζου να συγκεντρώνει τότε 230 βαθμούς και να κατακτά την κορυφή εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

