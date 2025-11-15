Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα, ο οποίος αγνοείται εδώ και 40 ημέρες από την περιοχή της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας. Οι Αρχές εντόπισαν το όχημά του χθες το απόγευμα, σε δυσπρόσιτο σημείο, ωστόσο ο ίδιος παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο τουρίστας είχε φτάσει στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με φίλους του. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μόνος του, όμως από εκείνη τη στιγμή εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε πριν από ενάμιση μήνα, ενώ από τότε η Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και εθελοντικές ομάδες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του ατυχήματος, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα ορεινή και δύσβατη.

