Μυστήριο στον Άρη: «Πυραμιδοειδής» σχηματισμός αναζωπυρώνει θεωρίες για αρχαίο πολιτισμό

Εικόνες από την περιοχή Candor Chasma του Άρη επανέφεραν τις θεωρίες γύρω από έναν σχηματισμό που αρκετοί περιγράφουν ως «πυραμιδοειδή», χωρίς πάντως να υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι πρόκειται για τεχνητή κατασκευή.

18 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Ένας μυστηριώδης σχηματισμός στην επιφάνεια του Άρη, που αρκετοί παρομοιάζουν με πυραμίδα, έχει επαναφέρει τις θεωρίες ότι στον Κόκκινο Πλανήτη θα μπορούσε να υπήρξε κάποτε κάποια μορφή αρχαίου πολιτισμού. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά την εκ νέου κυκλοφορία παλαιότερου οπτικού υλικού, στο οποίο ορισμένοι διακρίνουν μια τρίπλευρη, έντονα γεωμετρική δομή.

Ο σχηματισμός συνδέεται με εικόνες από την περιοχή Candor Chasma, στο σύστημα φαραγγιών Valles Marineris, μία από τις πιο εντυπωσιακές γεωλογικές ζώνες του Άρη. Πρόκειται για περιοχή γνωστή για απόκρημνες πλαγιές, κατολισθήσεις, στρωματοποιημένα πετρώματα και έντονα ίχνη διάβρωσης, στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακές και ασυνήθιστες μορφές στην επιφάνεια.

Η συγκεκριμένη δομή έχει παρουσιαστεί σε ανεξάρτητες αναλύσεις ως «τρίπλευρη πυραμίδα», με βάση εικόνες από αποστολές όπως το Mars Global Surveyor και το Mars Reconnaissance Orbiter. Υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας λένε ότι η μορφή της διατηρείται σε πολλαπλές λήψεις υπό διαφορετικές γωνίες φωτισμού, κάτι που, κατά την άποψή τους, ενισχύει την αίσθηση συμμετρίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη επιστημονική επιβεβαίωση ότι ο σχηματισμός είναι τεχνητός ή ότι συνδέεται με αρχαίο πολιτισμό. Αντίθετα, τα δεδομένα της NASA για το Candor Chasma περιγράφουν μια περιοχή που έχει διαμορφωθεί από σύνθετες φυσικές διεργασίες, όπως αιολική και υδάτινη διάβρωση, καθώς και μεγάλες κατολισθήσεις. Με απλά λόγια, το γεγονός ότι ένα σχήμα μοιάζει γεωμετρικό δεν αρκεί από μόνο του για να θεωρηθεί κατασκευή.

Στη συζήτηση έχει επιστρέψει και το όνομα της CIA, λόγω αποχαρακτηρισμένου εγγράφου του 1984 που αφορά το λεγόμενο Project Stargate. Στο συγκεκριμένο έγγραφο καταγράφονται περιγραφές που προήλθαν από πειράματα «remote viewing», όπου γίνεται λόγος για πυραμίδα ή πυραμιδοειδές σχήμα στον Άρη. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για υλικό από πειραματική διαδικασία παραψυχολογικού χαρακτήρα και όχι για εύρημα που προέκυψε από γεωλογική ή διαστημική έρευνα.

Έτσι, ο «πυραμιδοειδής» σχηματισμός εξακολουθεί να τροφοδοτεί εικασίες, χωρίς όμως να αλλάζει το βασικό συμπέρασμα: προς το παρόν, μιλάμε για ένα εντυπωσιακό μορφολογικό χαρακτηριστικό του Άρη, που άλλοι το βλέπουν ως φυσικό αποτέλεσμα της γεωλογίας του πλανήτη και άλλοι ως πιθανό μυστήριο που μένει ακόμη να εξηγηθεί.

