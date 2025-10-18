MyΘέρμανση: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι θα πάρουν έως 1.200 ευρώ

Το επίδομα θέρμανσης 2025–2026 αφορά όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και καταχώρηση των στοιχείων κατανάλωσης.

Ύψος επιδότησης

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής:

+25% (έως 1.000 ευρώ) για περιοχές με ψυχρότερες θερμοκρασίες, όπως Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη.

+50% (έως 1.200 ευρώ) για περιοχές όπως Μέτσοβο, Νευροκόπι, Βελούχι, Νυμφαίο, Περτούλι.

Από το 2026, επιπλέον μείωση ΦΠΑ θα ισχύσει για 19 ακριτικά νησιά, ως μέτρο στήριξης του κόστους ζωής.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, επίσης με 5.000 ευρώ προσαύξηση ανά παιδί μετά το πρώτο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: συνολικά ακαθάριστα έσοδα έως 80.000 ευρώ.

Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα γίνει η πληρωμή

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο, ενώ η πρώτη δόση θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, ανάλογα με την κατανάλωση και το είδος του καυσίμου.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, ώστε να εγκριθεί η επιδότηση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



