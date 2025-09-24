«Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας», πρόκληση Νταβούτογλου

Και πάλι με προκλητικές αναφορές περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και της Μεσογείου που «κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη», ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου μίλησε για τον στολίσκο της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που έχει θέσει σαν στόχο να φτάσει στη Γάζα.

Μετά τις καταγγελίες μελών του, για επίθεση που δέχτηκαν πλοία του στολίσκου από drones στα ανοιχτά της Κρήτης, ο Νταβούτογλου κάλεσε το πολεμικό ναυτικό της χώρας του να συνοδεύσει τον στολίσκο όταν εισέλθει στη «Γαλάζια Πατρίδα» ανατολικά της Κρήτης, ζητώντας μάλιστα να παρεμβαίνει σε κάθε είδους επίθεση απέναντι σε Ισραηλινούς. Σημειώνεται πως το ελληνικό Λιμενικό ενημέρωσε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, πως έφτασε στο σημείο, μαζί με δύναμη της Frontex, ωστόσο από τις έρευνες που έκανε, δεν διαπίστωσε ζημιές σε πλοία του στόλου.

«Ο στολίσκος Sumud πρόκειται να εισέλθει στη γραμμή Λιβύης/Ανατολίας, ανατολικά της Κρήτης, την οποία ονομάζουμε «Γαλάζια Πατρίδα». Ο τουρκικός στόλος πρέπει να συνοδεύει τον στολίσκο Sumud από την στιγμή που θα εισέλθει στη γραμμή αυτή και να τον προστατεύει απέναντι από κάθε είδους επίθεση. Αυτό αποτελεί τόσο ανθρωπιστικό καθήκον όσο και στρατηγική κίνηση που θα υποστηρίξει την αξίωσή μας για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Εξάλλου, η προστασία των πολιτών μας που βρίσκονται στο στολίσκο είναι βασική υποχρέωση κάθε κράτους, όπου και αν βρίσκεται στον κόσμο» είπε ο Νταβούτογλου.

«Βάσει του άρθρου 117 του Συντάγματός μας, αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί το αξίωμα του Ανώτατου Διοικητή, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πνευματική υπόσταση της Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης, να δώσει εντολή στο ναυτικό μας, με τρόπο που να επιβεβαιώνει την κυριαρχία μας στη γραμμή της Γαλάζιας Πατρίδας, προκειμένου να συνοδεύσει το στολίσκο Sumud και να παρεμβαίνει σε κάθε είδους επίθεση, ώστε να μην επιτραπεί στους Ισραηλινούς γενοκτόνους να πετούν ακόντια (sic) στη Μεσόγειο, που κάποτε ονομαζόταν Τουρκική Λίμνη» πρόσθεσε ο Νταβούτογλου.

H Ιταλία στέλνει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για να προστατεύσει τον στόλο

Το ιταλικό υπουργείο Άμυνας έδωσε σήμερα εντολή στην ιταλική φρεγάτα Fasan του πολεμικού ναυτικού να μεταβεί στην περιοχή που βρίσκεται ο στόλος Global Sumud Flotilla, έπειτα από καταγγελία μελών της αποστολής ότι δέχθηκαν επίθεση στα ανοιχτά της Κρήτης.

«Για να εξασφαλιστεί η βοήθεια στους Ιταλούς πολίτες που βρίσκονται στο στόλο, απόψε έδωσα εντολή για την άμεση επέμβαση της πολυχρηστικής φρεγάτας Fasan του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έπλεε βόρεια της Κρήτης στο πλαίσιο της επιχείρησης “Ασφαλές Πέλαγος’», ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο.

Σύμφωνα με τον Κροσέτο, η φρεγάτα κατευθύνεται ήδη προς την περιοχή για ενδεχόμενες δραστηριότητες διάσωσης».

Ο υπουργός, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, αξιολόγησε την απόφαση μετά από συνεννόηση με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, ενώ διευκρινίζει ότι «ενημερώθηκαν ο ισραηλινός στρατιωτικός ακόλουθος στην Ιταλία, ο πρέσβης μας και ο στρατιωτικός ακόλουθος στο Τελ Αβίβ, καθώς και η μονάδα κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών».

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας δεν δίστασε να καταδικάσει «αυστηρά» την επίθεση που δέχθηκε ο στόλος, ο οποίος κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας, σε μία προσπάθεια να μεταφέρει στους Παλαιστίνιους ανθρωπιστική βοήθεια και να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το Ισραήλ.

«Τέσσερα ή πέντε σκάφη υπέστησαν ζημιές, ήθελαν να μας εξαντλήσουν ψυχολογικά»

Σημειώνεται πως οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla κατήγγειλαν πως το βράδυ της Τρίτης δέχθηκαν επιθέσεις με drones και πως εκρήξεις σημειώθηκαν στα πλοία από την Ιταλία, την Αγγλία και την Πολωνία.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα, παρεμβολές στις επικοινωνίες και εκρήξεις» προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετά από τα πλοία που συμμετέχουν στην αποστολή, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοικτά της Ελλάδας. «Βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν θα μας εκφοβίσουν», τονιζόταν στην επίσημη ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του στολίσκου, Γιασεμίν Ακάρ, ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Ακάρ είχε δηλώσει ότι οι ακτιβιστές «εντόπισαν 15 με 16 drones», ενώ έκανε λόγο για παρεμβολές στους ασυρμάτους και δυνατή μουσική που ακούγονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Από την πλευρά της, η Μαρία Έλενα Ντέλια, εκπρόσωπος της Ιταλίας στον στόλο Global Sumud Flotilla είπε: «Μας επιτέθηκαν τουλάχιστον δεκαπέντε drones… πρώτα έριξαν ερεθιστικές ουσίες, μετά έριξαν ηχητικές βόμβες και τέλος συντρίφθηκαν πάνω στα σκάφη. Τέσσερα ή πέντε σκάφη υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, και δεν θα μπορούν πλέον να πλεύσουν».

Και συνέχισε: «Η επίθεση διήρκεσε μερικές ώρες και είχε ως στόχο να εξαντλήσει ψυχολογικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στα σκάφη τη νύχτα, στο σκοτάδι, στην ανοιχτή θάλασσα… Είναι μια εγκληματική πράξη εναντίον ενός πολιτικού στόλου.. Δεν θα μας εκφοβίσουν, γιατί γνωρίζουμε ότι πλέουμε με απόλυτη νομιμότητα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς τη Γάζα για να μεταφέρουμε βοήθεια στον εξαντλημένο πληθυσμό».

Μετά την επίθεση, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, το οποίο, ωστόσο, ανέφερε πως δεν διαπίστωσε υλική ζημιά.

