Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων

Στη σύλληψη γυναίκας στη Ναύπακτο προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από έρευνα για υπόθεση πλαστογραφίας και ψευδών εγγράφων σε διαδικασίες μεταβίβασης οχημάτων. Οι Αρχές εντόπισαν μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών και πινακίδων που εξετάζονται.

12 Φεβ. 2026 14:28
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού  Τμήματος Ναυπακτίας, μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη μετέβαινε σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούσαν μεταβίβαση οχημάτων, προσκομίζοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας εντόπισαν και συνέλαβαν χθες την κατηγορούμενη, κατά την μετάβαση της στο Τμήμα Μεταφορών.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο όχημα της κατηγορούμενης βρήκαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια :

  • -40- γνήσιες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και -2- άδειες ικανότητας οδηγήσεως, από διάφορες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
  • -10- ζεύγη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας,
  • -15- κενές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες από ΚΕΠ Δήμου της Αττικής και -3- συμπληρωμένες εξουσιοδοτήσεις με υπογραφές από υπάλληλο που δεν υφίσταται,
  • -14- εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που έφεραν σφραγίδες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και βεβαίωση από υπάλληλο που δεν υφίσταται,
  • σωρεία λοιπών δικαιολογητικών (άνω των 100 περιπτώσεων) που αφορούν μεταβιβάσεις οχημάτων (εξουσιοδοτήσεις, φ/φα ταυτοτήτων, φ/φα αδειών κυκλοφορίας κ.α.),

 

Επιπλέον, από το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών παραδόθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας συνολικά -66- υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούσαν μεταβίβαση οχημάτων και έφεραν βεβαιώσεις από φερόμενους υπαλλήλους ΚΕΠ Δήμου της Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, οι οποίοι όμως δεν υφίστανται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

