Ναύπακτος: Πάπια αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας που αγαπούσε και την αγαπούσε! ΒΙΝΤΕΟ

Μια τρυφερή ιστορία που για χρόνια επαναλαμβανόταν έφτασε σήμερα (5/5/2026) στο πιο συγκινητικό της τέλος

Ναύπακτος: Πάπια αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας που αγαπούσε και την αγαπούσε! ΒΙΝΤΕΟ
05 Μάι. 2026 21:41
Pelop News

Συγκινητικό ήταν το τέλος στην τρυφερή ιστορία που για χρόνια επαναλαμβανόταν στη Ναύπακτο.

Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!

Συγκεκριμένα, η πάπια που είχε το «σπίτι» της στον χώρο του δήμου, εκεί όπου βρίσκονται και οι υπόλοιπες πάπιες στο Γρίμποβο μπροστά στον κήπο του Ξενία , συνήθιζε κάθε χρόνο να ακολουθεί τη δική της γνώριμη διαδρομή. Άφηνε το Γρίμποβο και κατευθυνόταν στην αυλή του διάσημου Ναυπάκτιου ζωγράφου Γιάννη Αρτινόπουλου, για να γεννήσει τα αυγά της, σαν να είχε επιλέξει αυτό το σημείο ως το πιο ασφαλές και οικείο καταφύγιό της.

Ένα μικρό θαύμα της φύσης που είχε γίνει συνήθεια. Μια παρουσία που κάθε άνοιξη έφερνε μαζί της ζωή.

Σήμερα (5/5/2026) το πρωί, ακολούθησε ξανά την ίδια πορεία. Πέταξε από τον φάρο, διέσχισε τη γνώριμη διαδρομή και έφτασε στην αυλή… όχι όμως για να αφήσει αυγά, αλλά για να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Πλησίασε ήρεμα τη σύζυγο του ζωγράφου κ. Αρτινόπουλου κ.Κατερίνα Σάββα , σαν να ήξερε. Εκείνη την πήρε στην αγκαλιά της με στοργή, και μέσα σε αυτή την αγκαλιά, ήσυχα και γαλήνια, η πάπια «έφυγε».

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Γιατί δεν ήταν απλώς ένα ζώο. Ήταν μια μικρή συνήθεια χρόνων, μια σιωπηλή σχέση, μια επιστροφή που κάθε χρόνο έδινε νόημα σε μια απλή αυλή δείχνοντας ότι τα ζώα καταλαβαίνουν και αγαπούν τους ανθρώπους που τα φροντίζουν΄.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:54 Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
22:41 Ο Ολυμπιακός πέρασε πάνω από τη Μονακό και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο
22:35 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:25 Πέθανε ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος
22:15 Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Γάζι για τη δολοφονία του 20χρονου, ανατριχίλα από τον σπαραγμό της χαροκαμένης μάνας, ΒΙΝΤΕΟ
22:03 «Ποιος θα φέρει πίσω το παιδί μου;», ο ανείπωτος πόνος της μάνας του 17χρονου και η δολοφονία του 20χρονου που θεωρούσαν υπαίτιο, ΒΙΝΤΕΟ
21:51 Άνοιξε στα Ιωάννινα η αυλαία του φετινού γύρου ΔΕΗ Tour of Hellas 2026
21:41 Ναύπακτος: Πάπια αποφάσισε να πεθάνει στην αγκαλιά της οικογένειας που αγαπούσε και την αγαπούσε! ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ηλεία: Κατέρρευσε σε συσκευαστήριο 37χρονος, ο οποίος καταγόταν από την Πάτρα
21:15 Χάποελ Τελ Αβίβ: Μείωσε σε 2-1 νίκες τη σειρά με Ρεάλ Μαδρίτης
21:08 Εφετείο: Έκρινε ένοχο τον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή
20:57 Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε να συλληφθεί η Πολύζου, επεισόδιο πριν το γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
20:46 Ηλεία: Έκαιγαν χόρτα χωρίς προφυλάξεις και θα πληρώσουν 5.250 ευρώ!
20:33 Αίγιο: Απόφαση αποφυλάκισης για τον 46χρονο που είχε πυροβολήσει ανήλικους
20:22 Πέθανε η Πολυάννα Σφακιανάκη, δύσκολες ώρες για τον αδελφό της και γνωστό τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη
20:11 «Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά υπάρχουν μέτρα ασφαλείας», συγκλονίζει ο influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από χαινταϊό
20:00 «Coco-mat Village» στο πρώην «Alexander Bay» – Επένδυση 56 εκατ. ευρώ στα Αραχωβίτικα
19:52 Αποκάλυψη Axios: «Κρυφό μήνυμα» από ΗΠΑ σε Ιράν για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ
19:41 Αυτοδικία και έγκλημα στην Κρήτη: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο
19:31 Ηττα από την Αυστραλία για τις γυναίκες της Εθνικής πόλο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ