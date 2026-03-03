Ναύπακτος: Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για παράνομη μεταφορά προβάτων

Συλλήψεις για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

03 Μαρ. 2026 11:22
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ναυπάκτου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και του νόμου περί διοικητικών μέτρων, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε δυο φορτηγά, που επέβαιναν οι συλληφθέντες και διαπίστωσαν ότι μετέφεραν συνολικά -44- αρνιά και πρόβατα, στερούμενοι των απαραίτητων εγγράφων για τη μετακίνηση τους και κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αφορούσε την απαγόρευση διακίνησης ζώντων ζώων εντός απαγορευμένων ζωνών, για την πρόληψη της διασποράς του νοσήματος της ευλογιάς.

Τα οχήματα κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα ζώντα ζώα θα επιστρέψουν στους σταβλικούς χώρους εγκατάστασης τους και πρόκειται να εξετασθούν από κτηνιάτρους του Τμήματος Κτηνιατρικής Αγρινίου προκειμένου να διαπιστωθεί αν πάσχουν από τη νόσο της ευλογιάς.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

