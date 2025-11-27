Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπήκε» σε κατάστημα, στο νοσοκομείο η οδηγός ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Ναύπλιο, με αυτοκίνητοη να «εισβάλλει» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπήκε» σε κατάστημα, στο νοσοκομείο η οδηγός ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 9:21
Pelop News

Σε κατάστημα ηλεκτρκών ειδών «εισέβαλλε» αυτοκίνητο, στο Ναύπλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/11/2025, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στην οδό Κύπρου. Το όχημα πέρασε κυριολεκτικά μέσα στο κατάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπήκε» σε κατάστημα, στο νοσοκομείο η οδηγός ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η άπειρη οδηγός πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητο που είναι με αυτόματο κιβώτιο, έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε μέσα στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος, έγραψε η ιστοσελίδα anagnostis.org.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του συμβάντος, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού από τα σπασμένα τζάμια και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Παρά το μέγεθος της ζημιάς, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για να λάβει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπήκε» σε κατάστημα, στο νοσοκομείο η οδηγός ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ