Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπήκε» σε κατάστημα, στο νοσοκομείο η οδηγός ΦΩΤΟ

Σε κατάστημα ηλεκτρκών ειδών «εισέβαλλε» αυτοκίνητο, στο Ναύπλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26/11/2025, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στην οδό Κύπρου. Το όχημα πέρασε κυριολεκτικά μέσα στο κατάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η άπειρη οδηγός πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητο που είναι με αυτόματο κιβώτιο, έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε μέσα στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος, έγραψε η ιστοσελίδα anagnostis.org.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του συμβάντος, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού από τα σπασμένα τζάμια και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Παρά το μέγεθος της ζημιάς, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για να λάβει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

