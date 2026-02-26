Ναύπλιο: Μαθήτρια τραυματίστηκε σοβαρά, έπεσε από μεγάλο ύψος σε παλιό ΞΕΝΙΑ

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (26/2/2026) στο κέντρο του Ναυπλίου, όταν μια 15χρονη μαθήτρια έπεσε από ύψος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού Ξενία, στην Ακροναυπλία.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σοβαρά τραυματισμένη την ανήλικη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

