Ναύπλιο: Πολιτισμικό γεγονός η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Γαλανόπουλου για τα 40 χρόνια στα ΜΜΕ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και σε κλίμα συγκίνησης παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο το βιβλίο «Με την πένα και το μικρόφωνο – 40 χρόνια στα ΜΜΕ» του δημοσιογράφου Γιάννη Γαλανόπουλου, ένα έργο-μαρτυρία ζωής και δημοσιογραφικής πορείας.

20 Ιαν. 2026 13:25
Pelop News

Ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός για το Ναύπλιο αποτέλεσε η παρουσίαση του βιβλίου «Με την πένα και το μικρόφωνο – 40 χρόνια στα ΜΜΕ» του δημοσιογράφου Γιάννης Γαλανόπουλος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα της Δημοτική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», με συντονιστή τον δημοσιογράφο Άκης Γκάτζιος.

Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας Φώντας Σταυρόπουλος, ο κοινωνιολόγος Γιώργος Κόνδης, ο μαθηματικός Απόστολος Κοίνης, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης, ο εκδότης των Εκδόσεις ΚΟΥΡΟΣ Δημήτρης Φύκιρης και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του εκδοτικού οίκου Σταυρούλα Βενιέρη.

Το βιβλίο του Γιάννη Γαλανόπουλου ξεπερνά τα όρια μιας απλής χρονικής καταγραφής. Πρόκειται για μια βαθιά βιωματική αφήγηση, μια κατάθεση ψυχής, διαποτισμένη από συναίσθημα, μνήμη και σεβασμό προς τη δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε επί τέσσερις δεκαετίες. Μέσα από τις σελίδες του, ο συγγραφέας αφηγείται τη διαδρομή του όχι με απόσταση, αλλά ως άνθρωπος που βρέθηκε στην καρδιά της ενημέρωσης: πίσω από το ραδιοφωνικό μικρόφωνο, στις σελίδες του έντυπου Τύπου, μπροστά στον τηλεοπτικό φακό και, αργότερα, στον ψηφιακό κόσμο.

Η φράση «ένα χόμπι που μετατράπηκε σε επάγγελμα» συνοψίζει τη φιλοσοφία ζωής ενός δημοσιογράφου που δεν αντιμετώπισε ποτέ το επάγγελμά του ως απλή εργασία, αλλά ως στάση ζωής και προσωπικό όραμα. Η αναφορά του στο πώς η αγάπη για το ρεπορτάζ γεννήθηκε ήδη από τα μαθητικά του χρόνια και παρέμεινε ζωντανή ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αναδεικνύει το βαθύ δέσιμό του με τον λόγο και την ενημέρωση.

Χωρίς διάθεση αυτοπροβολής, ο συγγραφέας επιλέγει να διασώσει μνήμες και να φωτίσει πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν το αποτύπωμά τους στη δημόσια ζωή της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Μέσα από τη ματιά ενός ρεπόρτερ που βρέθηκε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, το βιβλίο λειτουργεί ως πολύτιμο ντοκουμέντο μιας ολόκληρης εποχής της ελληνικής δημοσιογραφίας.

