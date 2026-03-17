Ναυτικοί: Στα 600 ευρώ το επίδομα ανεργίας – To Tik Tok του Βασίλη Κικίλια

Αυξημένο θα είναι πλέον το επίδομα ανεργίας για τους ναυτικούς, καθώς με τη νέα ρύθμιση το ποσό ανεβαίνει έως και στα 600 ευρώ, από τα 350 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, επισφραγίζοντας μια αλλαγή που το υπουργείο Ναυτιλίας παρουσιάζει ως ουσιαστική ενίσχυση για τους ανθρώπους της θάλασσας.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως ανέφερε, το επίδομα που λάμβαναν έως σήμερα οι άνεργοι ναυτικοί ήταν αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο που ισχύει για άλλες κατηγορίες ανέργων στη χώρα, σημειώνοντας ότι η αλλαγή προχώρησε σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αύξηση αυτή έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ χαρακτήρισε τη ρύθμιση διορθωτική παρέμβαση για μια εκκρεμότητα που βάρυνε εδώ και χρόνια τον κλάδο. Παράλληλα, έδωσε πολιτικό στίγμα γύρω από τη σημασία της παρέμβασης, τονίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τα επαγγέλματα της θάλασσας και όσους εργάζονται σε αυτά.

Η εξέλιξη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς η νέα απόφαση δεν αφορά απλώς μια περιορισμένη αναπροσαρμογή, αλλά μια ουσιαστική ενίσχυση του επιδόματος, που οδηγεί σχεδόν σε διπλασιασμό του ποσού. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση φέρει τον αριθμό 2241.7/13895/2026 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1436/Β/13-3-2026.

@vkikilias Από το συνέντευξή μου στον Μιχάλη Ψύλο για τη Ναυτεμπορική ⤵️ Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας. Των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες στην εμπόλεμη περιοχή. Σε έναν πόλεμο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την ένταση, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και τον πληθωρισμό. Παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στην ακτοπλοΐα. 👉🏻 Μετά από επτά χρόνια αυξήσεων, με τις τιμές να έχουν καταγράψει συνολική άνοδο 48%, πέρυσι όχι μόνο δεν αυξήθηκαν τα εισιτήρια, αλλά αποφεύχθηκε και αύξηση 15% που είχε ήδη ανακοινωθεί από την αγορά. Και όχι μόνο αυτό. Επιτεύχθηκαν και μειώσεις έως 32% σε εισιτήρια, καμπίνες και ΙΧ. 👉🏻 Στόχος μας είναι να αντέξει ο κλάδος, αλλά πάνω απ’ όλα να προστατευθούν οι νησιώτες μας και οι Έλληνες πολίτες που θα ταξιδέψουν το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. ♬ tranloptruon – trân🫡🇻🇳

