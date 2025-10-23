«ΝΑΙ» στην Ουκρανία από ΗΠΑ για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας

23 Οκτ. 2025 7:24
Pelop News

Τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για χτυπήματα κατά της Ρωσίας, επιτρέπει πλέον στην Ουκρανία η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ουκρανικό: Επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία από τις ΗΠΑ, ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ήδη έχει σημειωθεί ένα χτύπημα με πύραυλο κρουζ Storm Shadow που προμηθεύτηκε το Κίεβο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απροσδόκητη κίνηση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο στη Ρωσία έρχεται μετά την πρόσφατη «μεταβίβαση» της «εξουσίας» για τη διεξαγωγή τέτοιων επιθέσεων από τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεθ στον στρατηγό Άλεξους Γκρίνκιουιτς, τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως διοικητής του ΝΑΤΟ, έγραψε το αμερικανικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, οι ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο μέσα στη Ρωσία μετά την πρόσφατη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος έχει υψηλή θέση και στο ΝΑΤΟ.

Επίσης, η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.
