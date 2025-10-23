«Δεν μου φαινόταν ότι θα φτάναμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε, οπότε το ακύρωσα. Αλλά θα το κάνουμε στο μέλλον» τόνισε o Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώντας ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς δεν του φαινόταν σωστή.

Ουκρανικό: Επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία από τις ΗΠΑ, ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Όπως τόνισε, οι συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «καλές», αλλά τελικά «δεν οδηγούν πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά τελικά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα οι νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, να μην χρειαστεί να παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες νέες κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Tι είπε για τον Σι Τζινπίνγκ

Ο κινέζος πρόεδρος θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο ρώσος πρόεδρος να βάλει τέλος στην πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν από τη συνάντηση που σκοπεύει να κάνει στη Νότια Κορέα με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο,

«Νομίζω πως μπορεί να έχει επιρροή», επέμεινε, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον κ. Σι στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως θεωρεί πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προτείνει αποκλιμάκωση στο πεδίο των πυρηνικών εξοπλισμών και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε τέτοιο πλαίσιο — παρότι το Πεκίνο έχει αποκλείσει επανειλημμένα οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.

