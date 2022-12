Ναϊόμι Άκι: H ηθοποιός που «κέρδισε» τον ρόλο της Γουίτνεϊ Χιούστον στη νέα ταινία

Η νέα βιογραφική ταινία για τη Γουίτνεϊ Χιούστον, «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της των Η.Π.Α. στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου.

Την ταινία σκηνοθετεί η Κέισι Λίμονς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Άντονι ΜακΚάρτεν. Τη θρυλική τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 υποδύεται η Ναϊόμι Άκι.

Η Βρετανίδα ηθοποιός είναι γνωστή για τη συμμετοχή της σε διάσημες παραγωγές, όπως το «Doctor Who» και το «The End of the F***ing World».

Έχει αποφοιτήσει από το Royal Central School of Speech and Drama, ενώ έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2015 με έναν σύντομο ρόλο στο «Doctor Who». Ωστόσο, το πέρασμα αυτό από τη μικρή οθόνη της έδωσε αργότερα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «The End of the F***ing World» του Netflix.

Έχει συμμετάσχει επίσης, στο «Star Wars: The Rise of Skywalker» το 2019, υποδυόμενη τη Τζάνα, ενώ εμφανίστηκε και στην 3η σεζόν του «Master of None» στον ρόλο της Αλίσια. Μάλιστα, αμέσως μετά τη βιογραφία της Γουίτνεϊ Χιούστον, θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τσάνινγκ Τέιτουμ στην ταινία «Pussy Island».

Η αγάπη της για το τραγούδι

Εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός, η Άκι διαθέτει επίσης, μια εντυπωσιακή φωνή. Αν και στις περισσότερες σκηνές της ταινίας, χρησιμοποιείται η πραγματική φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον, η σκηνοθέτιδα του «I Wanna Dance With Somebody» ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της οντισιόν, όλοι μαγεύτηκαν από τη φωνή της Ναϊόμι.

«Ήταν τόσο καλή. Τραγούδησε στο κάστινγκ κι είχε το ίδιο φωνητικό φάσμα με τη Γουίτνεϊ. Αυτό μας επέτρεψε να δώσουμε μερικά παραπάνω μουσικά στοιχεία στην ταινία», είχε δηλώσει στο People.

Βραβεία

Το 2020, η Ναϊόμι Άκι έλαβε το πρώτο της βραβείο. Η ηθοποιός βραβεύτηκε από τη Βρετανική Ακαδημία για τον «Καλύτερο Β’ Γυναικείο Ρόλο» για την ερμηνεία της στο «The End of the F***ing World» του Netflix.

Επιπλέον, κέρδισε το βρετανικό βραβείο ανεξάρτητου κινηματογράφου ως η πιο πολλά υποσχόμενη πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός για τον ρόλο της στο «Lady Macbeth» το 2017.

Η αγάπη της για την υποκριτική από τη νεαρή της ηλικία

Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως είχε την επιθυμία να γίνει ηθοποιός από όταν ήταν 11 χρονών. Μία σχολική, χριστουγεννιάτικη παράσταση, στην οποία έπαιξε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ήταν εκείνη που «ξύπνησε» μέσα της την αγάπη της για την υποκριτική.

«Δεν ξέρω πώς κράτησε τόσο πολύ», παραδέχτηκε και συνέχισε: «Είναι απλώς ένα πράγμα που “μίλησε” σε ένα μέρος του εαυτού μου. Όλα αυτά που έχω μάθει για εμένα στην προσπάθειά μου να γίνω ηθοποιός, με βοήθησαν πραγματικά να διαμορφώσω αυτό που είμαι σήμερα. Είμαι ευγνώμων που λέω ότι μου αρέσει αυτό που είμαι».



Η προετοιμασία για να υποδυθεί τη Γουίτνεϊ Χιούστον

Η ηθοποιός χρειάστηκε πολλές ώρες για πρόβες, όπως είπε στο People, προκειμένου να καταφέρει να υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια. Χρειάστηκε να ακούει συνεχώς, τη μουσική της σε επανάληψη και να βλέπει παλιά βίντεο για να καταφέρει να αποτυπώσει με ακρίβεια στη μεγάλη οθόνη την προφορά της, αλλά και τον τρόπο που τραγουδάει.

«Το πιο τρομακτικό για μένα ήταν η προφορά. Πιθανότατα, επειδή έχω παίξει μόνο Βρετανούς χαρακτήρες», εξήγησε. «Οπότε αυτό ήταν τρομακτικό, γιατί ήξερα ότι η διάλεκτος και η προφορά της είναι πολύ συγκεκριμένη. Οι τονισμοί της έχουν συζητηθεί και είναι ακόμη και μέρος του πώς τραγουδάει», συμπλήρωσε.

Δούλεψε επίσης, σκληρά για να υποδυθεί με ακρίβεια τη Χιούστον, τόσο στις δημόσιες, όσο και στις ιδιωτικές της στιγμές στην ταινία.

«Το ενδιαφέρον με το να παρατηρείς κάποια σαν τη Γουίτνεϊ είναι ότι υπήρχε ναι μεν, ένα μέρος της Γουίτνεϊ που ήταν δημόσιο, αλλά η “Νίπι” (το ψευδώνυμό της) ήταν μόνο για την οικογένειά της και τους φίλους της», εξήγησε.

«Γνωρίζουμε λοιπόν τη Γουίτνεϊ Χιούστον, αλλά υπάρχει μόνο ένας εκλεκτός αριθμός ανθρώπων που γνωρίζουν τη Nίπι. Στις συνεντεύξεις, μερικές φορές αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάς στη Nίπι, οπότε έψαχνα σε εκείνα τα σημεία και αναρωτιόμουν “γιατί εκείνη τη στιγμή; Τι την έκανε αρκετά άνετη ή εκνευρισμένη, ώστε να δείξει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της;”. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία προσπαθώ να συμπεράνω πράγματα για εκείνη», είπε χαρακτηριστικά η Ναϊόμι Άκι.

Υποδυόμενη τη Γουίτνεϊ Χιούστον έμαθε να χρησιμοποιεί τη φωνή της

Η Άκι όχι μόνο έμαθε πολλά, ενώ υποδυόταν τη Χιούστον, αλλά επηρεάστηκε επίσης πολύ μέσα από αυτόν τον ρόλο. Σε συνέντευξή της στο People, η ηθοποιός δήλωσε πως το να υποδυθεί την εμβληματική τραγουδίστρια της έμαθε ότι είναι «πιο ικανή από ό,τι πιστεύει».

«Το να παίξω τη Χιούστον με δίδαξε ότι έχω φωνή», είπε χαρακτηριστικά. «Πραγματικά έμαθα πώς να χρησιμοποιώ τη φωνή μου σε αυτή τη δουλειά και να μιλάω για αυτά που χρειάζομαι. Έμαθα να βεβαιώνομαι ότι είμαι υγιής, ότι με υποστηρίζουν και ότι είμαι ικανή να κάνω την καλύτερη δουλειά», πρόσθεσε.

Τα άτομα του στενού κύκλου της Χιούστον εγκρίνουν την ερμηνεία της στην ταινία

«Όλοι οι θαυμαστές της Γουίτνεϊ ζητούν την τελειότητα, όταν πρόκειται για εκείνη και την κληρονομιά της», δήλωσε η κουνιάδα της τραγουδίστριας και πρώην μάνατζερ, Πατ Χιούστον σε μια δήλωσή της, μετά το κάστινγκ της Άκι.

«Το να μεταμορφώσεις κάποιον σε κάποιον άλλο είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά με προσεκτική σκέψη, η Ναϊόμι επιλέχθηκε με βάση τις ερμηνείες της και τη βαθιά της δέσμευση να αναδειχθεί στη γυναίκα που όλοι αγαπήσαμε. Ανυπομονούμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί της», συμπλήρωσε.

Ο μακροχρόνιος μέντορας και στενός συνεργάτης της Χιούστον, Κλάιβ Ντέιβις, ο οποίος είναι και παραγωγός της ταινίας, δήλωσε με τη σειρά του: «Το δοκιμαστικό της Άκι ήταν τόσο δυνατό, που με τρόμαξε. Αν και τα φωνητικά της Γουίτνεϊ χρησιμοποιούνται σε όλα τα τραγούδια της ταινίας, η εξαιρετική ερμηνεία της Ναϊόμι και το φωνητικό της εύρος, της δίνει τη δυνατότητα να αποτυπώσει με μαεστρία τη μοναδική γοητεία της Γουίτνεϊ, τη δύναμη μιας σταρ και, φυσικά, τους προσωπικούς της αγώνες. Η Ναϊόμι είναι η ιδανική περίπτωση και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη επιλογή για αυτόν τον εμβληματικό ρόλο».