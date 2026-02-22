Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Χιλιάδες επισκέπτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας κατέκλεισαν τη Νάουσα σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 για να παρακολουθήσουν το ιστορικό έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί στο παραδοσιακό κτίριο του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», στο πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη» (περιοχή «Μπατάνια»), με την καθιερωμένη αναφορά στην ιστορία του εθίμου και ξενάγηση στον χώρο.

Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο Νάουσας πραγματοποιήθηκε το «προσκύνημα»: Τέσσερα μπουλούκια – ένα του Ομίλου «Νταβέλης» και τρία του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες» – έλαβαν διαδοχικά την άδεια από τον δήμαρχο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη, ώστε να ακολουθήσουν την καθορισμένη διαδρομή στην πόλη.

Στην Πλατεία Αλωνίων έλαβε χώρα το συγκινητικό «βγάλσιμο του προσώπου», μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της Αποκριάς της Νάουσας. Ακολούθησε χορός με μαζική συμμετοχή κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια.

Στο πιο κατανυκτικό σημείο του εθίμου, από τα Αλώνια έως τον Στραβό Πλάτανο, τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγούδησαν τις παραδοσιακές πατινάδες, δημιουργώντας μια συγκινητική και μοναδική ατμόσφαιρα.

Στην Πλατεία Καρατάσου η βραδιά έκλεισε με αποκριάτικη μουσική συναυλία και παραδοσιακό γλέντι από τη μουσική μπάντα «Macho Band», κρατώντας αμείωτο το κέφι και τον παλμό μέχρι αργά.

Το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες», που συνδυάζει στοιχεία από την οθωμανική περίοδο, την αντίσταση και την αναγέννηση, παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά και μαζικά αποκριάτικα δρώμενα της Ελλάδας, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

