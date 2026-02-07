Ναρκωτικά, αλκοόλ και κλοπή μετρητών και τραπεζικών καρτών

Σε Αγρίνιο και Πύργο είχαμε σημαντικές παραβατικές συμπεριφορές.

Ρήμαξαν την Αιγιάλεια: Είκοσι κλοπές σπιτιών και αυτοκινήτων

Αναλυτικά το ενημερωτικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:

«Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος

Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο

τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης, ενώ στη θέα των αστυνομικών απέρριψε

στο οδόστρωμα 17 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Συλλήψεις για κλοπή κατά συναυτουργία

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δυο ημεδαποί

άνδρες, διότι αφαίρεσαν από φορτηγό όχημα, μία τσάντα που περιείχε το

χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της

Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε

ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

