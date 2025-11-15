Ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στην Πάτρα, παραπήγματα στην Ηλεία

Αρκετές παραβατικές συμπεριφορές περιλαμβάνει το ενημερωτικό Δελτίο της Αστυνομίας για τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο έχει ως εξής:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε

ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την οικία του, χωρίς να καταγράφεται η

καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας

ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της και

κατασχέθηκαν οκτώ ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την

απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από

αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή της

και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Συλλήψεις για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης,

από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο

ημεδαπές γυναίκες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που διενεργήθηκε,

διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταστήσει πρόχειρα παραπήγματα, όπου διέμεναν

χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση τους

(πόσιμο νερό, αποχέτευση και ηλεκτρικό ρεύμα).

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισσίας, στο ύψος

του Γιαννιτσοχωρίου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και

κατασχέθηκαν έντεκα τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης, 2,6 γραμμάρια

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (mdma) και 0,7 γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για παραεμπόριο

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Ναυπακτίας, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας αλλοδαπός άνδρας,

διότι διέθετε προς πώληση σε διερχόμενους πολίτες, βιομηχανικά είδη,

χωρίς να κατέχει άδεια από την αρμόδια Αρχή».

