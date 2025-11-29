Ναρκωτικά και συλλήψεις σε Πάτρα και Αγρίνιο

Τι περιλαμβάνει το Αστυνομικό Δελτίο

29 Νοέ. 2025 14:15
Pelop News

Παραβατικές συμπεριφορές και συλλήψεις σε Πάτρα και Αγρίνιο. Αναλυτικά το ενημερωτικό Δελτίο της Αστυνομίας:

Πατρών-Πύργου: «Τρελή» πορεία ΙΧ και σφοδρή σύγκρουση σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού!

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα,
από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην
κατοχή του και κατασχέθηκαν -2.4- γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σύλληψη για επικίνδυνη και υπό την επήρεια μέθης οδήγηση Συνελήφθη, χθες
στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας
ημεδαπός άνδρας, διότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό και
διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και
Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα
που διενεργήθηκε, στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -8- γραμμάρια
κάνναβης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
