Πατρών-Πύργου: «Τρελή» πορεία ΙΧ και σφοδρή σύγκρουση σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού!

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό διαδραματίστηκε σήμερα (29/11/2025) τα ξημερώματα. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε ο οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος διέγραψε ανεξέλεγκτη πορεία και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός κατευθυνόταν προς την Αμαλιάδα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ.

Το όχημα ακολούθησε τρελή πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε σε μεγάλη μεταλλική κολόνα και τελικά κατέληξε στη βοηθητική οδό.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία Πύργου.

