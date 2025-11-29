Το αποτύπωμα πρόδωσε τον δράστη, ενδείξεις ότι έχει «χτυπήσει» ξανά στην Αιγιάλεια

Οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας έφτασαν στα ίχνη ενός 35χρονου Αλβανού, γνωστού στις Αρχές για προηγούμενες διαρρήξεις, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε 23.500 ευρώ και κοσμήματα από εξοχική κατοικία στην Τράπεζα Αιγιαλείας. Η υπόθεση είχε σημειωθεί το απόγευμα της 14ης Ιουλίου, όταν ο δράστης μπήκε στο σπίτι μιας γυναίκας από την Ελβετία, η οποία χρησιμοποιεί την κατοικία για τις διακοπές της.

Το κλειδί στην υπόθεση ήταν ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε σε σημείο της οικίας και ταυτοποιήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιγιαλείας. Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον συγκεκριμένο άνδρα, η υπόθεση πήρε κατεύθυνση. Ο 35χρονος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Ιωαννίνων για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει «χτυπήσει» ξανά στην ευρύτερη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα την Αστυνομία είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή του στόχου. Στην Τράπεζα Αιγιαλείας δεν είχαν καταγραφεί εκείνο το χρονικό διάστημα άλλα περιστατικά διαρρήξεων, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι η ενέργεια ήταν στοχευμένη. Οι αστυνομικοί θεωρούν πολύ πιθανό ο δράστης να είχε πληροφορηθεί ότι στο συγκεκριμένο σπίτι υπήρχε σημαντικό χρηματικό ποσό, όπως και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού ή πληροφοριοδότη εξετάζεται σοβαρά.

Η δικογραφία σε βάρος του έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ ο ίδιος παραμένει ασύλληπτος. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει την περιοχή αμέσως μετά τη διάρρηξη, πιθανόν με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο, λόγω του εντάλματος που εκκρεμεί. Ωστόσο, ερευνούν πιθανές διαδρομές διαφυγής και σημεία όπου ενδέχεται να ζητήσει κάλυψη.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει την τοπική Αστυνομία, καθώς πρόκειται για μια κλοπή υψηλής λείας, με δράστη που έχει διαπράξει και στο παρελθόν παρόμοια αδικήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα εξετάζεται κάθε πληροφορία που μπορεί να φωτίσει αν έδρασε μόνος ή με βοήθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



