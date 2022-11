NASA: Εντυπωσιακή εικόνα της Γης μετά την εκτόξευση της αποστολής «Artemis I»

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα της Γης από την αποστολή «Artemis I».

Το διαστημικό σκάφος της NASA, που δεν μεταφέρει πλήρωμα, θα κάνει το δικό του ταξίδι στο φεγγάρι, χαράσσοντας νέα μονοπάτια για τη NASA ώστε να στείλει στην σεληνιακή επιφάνεια αστροναύτες, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Mission Time: 1 days, 14 hrs, 5 min Orion is 153,130 miles from Earth, 156,720 miles from the Moon, cruising at 2,356 miles per hour. P: (-148893, -48542, -12314) V: (-1965, -1204, -492) O: 9º, 73.3º, 39.1º What's this? https://t.co/voR4yGy2mg #TrackArtemis pic.twitter.com/DjcD3LjsGe

Οι πρώτες εικόνες από την διαστημική κάψουλα Orion δείχνουν τη Γη από σχεδόν 92.000 χλμ μακριά καθώς κατευθύνεται προς τη Σελήνη. Είναι η πρώτη φορά από την τελευταία αποστολή Apollo του 1972, που ένα διαστημόπλοιο, σχεδιασμένο να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη, αποτυπώνει τη Γη.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

— NASA (@NASA) November 16, 2022