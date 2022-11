NASA: Η Artemis I έφτασε στη Σελήνη και το Orion έστειλε εντυπωσιακές εικόνες

Η κάψουλα Orion της αποστολής Artemis I της NASA έφτασε στη Σελήνη και πέτυχε τον πρώτο στόχο της, πλησιάζοντας σε απόσταση 130 χιλιομέτρων (80 μίλια). Αποτελεί ένα μνημειώδες επίτευγμα για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία και το πρώτο θετικό δείγμα ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν μια μέρα στο φεγγάρι.

Πιο συγκεκριμένα, η κάψουλα Orion της αποστολής Artemis I της NASA πραγματοποιεί τον γύρο της Σελήνης, χωρίς να προσεδαφιστεί σε αυτή ώστε να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει στο μέλλον να μεταφέρει ανθρώπους, οι οποίοι θα ξαναπατήσουν στο φεγγάρι και θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για μελλοντικές αποστολές στον πλανήτη Άρη.

Fly-by complete!@NASA_Orion completed its closest fly-by of the Moon this morning, 81 miles above the lunar surface, traveling 5,102 mph. Before the fly-by, we conducted an outbound powered fly-by burn, increasing speed at a rate of more than 580 mph: https://t.co/gqViM3BJLg pic.twitter.com/9IUkQUj4pf

— Jim Free (@JimFree) November 21, 2022