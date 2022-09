NASA: Πύραυλος θα συγκρουστεί με αστεροειδή που κατευθύνεται στη Γη – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ξημερώματα της Τρίτης, ένας πύραυλος της NASA θα συγκρουστεί σκοπίμως με έναν αστεροειδή, σε ένα πείραμα ώστε να είναι έτοιμη στην περίπτωση που στο μέλλον κάτι τέτοιο θα αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποτροπή πρόσκρουσης με τον πλανήτη Γη. Η NASA εκτόξευσε τον πύραυλο της αποστολής DART (Δοκιμή διπλής ανακατεύθυνσης αστεροειδών) πέρσι τον Νοέμβριο.

Ειδικότερα, ένα διαστημικό σκάφος της NASA θα συντριβεί εσκεμμένα στην επιφάνεια ενός αστεροειδή. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο, τα ξημερώματα, το πρώτο σκάφος «πλανητικής άμυνας» θα προσπαθήσει να εκτρέψει τον αστεροειδή «Δίμορφο» (Dimorphos), ο οποίος απέχει 6,8 εκατομμύρια μίλια από την Γη.

Just 1⃣ more day! DART will become the first-ever space mission to demonstrate #asteroid deflection by kinetic impactor. Are you ready to watch history in the making? 💥🛰️

Watch @NASA's #DARTMission LIVE tomorrow at 6pm ET. ▶️➡️ https://t.co/CRmd7X4Ku1@NASASolarSystem @JHUAPL pic.twitter.com/QMQ3YP98ym

