Ναταλία Γερμανού για την υπόθεση Μαζωνάκη: «Έχω άποψη, αλλά δεν είναι η στιγμή να τη δημοσιοποιήσω» ΒΙΝΤΕΟ

Στη σκιά της καταγγελίας που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από το όνομα του Γιώργος Μαζωνάκης, τοποθετήθηκε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή της Καλύτερα Δε Γίνεται. Η παρουσιάστρια, που γνωρίζει τον τραγουδιστή από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και διατηρεί μαζί του μακρόχρονη προσωπική σχέση, μίλησε με προσοχή, αποφεύγοντας να πάρει σαφή δημόσια θέση.

Όπως τόνισε στην έναρξη της εκπομπής, θα ήταν ανειλικρινές να ισχυριστεί ότι δεν έχει διαμορφώσει άποψη για την υπόθεση. Ωστόσο, εξήγησε ότι το τηλεοπτικό βήμα στο οποίο βρίσκεται δεν της ανήκει προσωπικά και πως δεν θεωρεί σωστό, σε αυτή τη χρονική στιγμή, να εκφράσει δημόσια την προσωπική της κρίση. Υπογράμμισε ότι προτιμά να περιμένει έως ότου υπάρξει νομική αποσαφήνιση, χαρακτηρίζοντας αυτή τη στάση ως τη δικαιότερη επιλογή.

Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως όσοι την παρακολουθούν χρόνια γνωρίζουν ότι δεν παραμένει αδιάφορη και πως η στάση της δεν υποδηλώνει έλλειψη γνώμης, αλλά συνειδητή επιλογή σιωπής.

Στη συνέχεια της εκπομπής, τοποθετήθηκε και ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, με τη συζήτηση να εστιάζει σε μια ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης. Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε ότι σπάνια έχει προηγηθεί τόσο έντονη δημόσια προβολή μιας καταγγελίας, ακόμη και πριν την επίσημη νομική της εξέλιξη, επισημαίνοντας πως το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί ερωτήματα.





Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω της νομικής του εκπροσώπησης, απορρίπτει πλήρως το περιεχόμενο της καταγγελίας και δηλώνει ότι δεν αποδέχεται καμία από τις αιτιάσεις που του αποδίδονται.

