National League 1: Εύκολο έργο ο Απόλλων, ανακατατάξεις με Ν. Κηφισιά

Mε τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής επαναρχίζει σήμερα (3/1) το πρωτάθλημα της National League 1 (2ος Ομιλος). Ο Απόλλων φιλοξενεί τον Εσπερο Λαμίας στο κλειστό του στην Περιβόλα (17.00) και θεωρητικά δεν θα έχει προβλήματα κόντρα σε μια από τις πιο αδύναμες ομάδες του Ομίλου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της γνωστής τιμωρίας της πατρινής ομάδας, που θα εκτίσει ακόμα μία αγωνιστική με αντίπαλο τον Κρόνο. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κανελλόπουλος-Λογοθέτης-Βομπίρης (Σπυρόπουλος).

Η Ενωση Γλαύκου Εσπερου δοκιμάζεται εκτός έδρας με τον Πανελευσινιακό (κλειστό Ελευσίνας, 17.00), ενώ το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Προμηθέα 2014 και τον πρωτοπόρο Κρόνο θα γίνει αύριο (4/1) στο Promitheas Park (17.00). Πρόκειται για έναν αγώνα, ο οποίος ενδιαφέρει και τον Απόλλωνα.

Επίσης, σήμερα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Ηλυσιακός – Εθνικός Λιβαδειάς (17.00) και Σαρωνίδα – Παγκράτι (17.00).

ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ!

Σημαντικές εξελίξεις στον 2ο Ομιλο της National League, που ενδέχεται να επηρεάσουν τον Απόλλωνα, αλλά και την Ενωση Γλαύκου Εσπερου.

Οπως όλα δείχνουν, η Νέα Κηφισιά δεν θα συνεχίσει στον β’ γύρο του πρωταθλήματος, λόγω οικονομικών προβλημάτων για τα οποία οι άνθρωποι της ομάδας δεν κατάφεραν να βρουν λύση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν η διοίκηση της Νέας Κηφισιάς γνωστοποιήσει επίσημα στην ΕΟΚ την αποχώρησή της μέχρι τις 4/1, δηλαδή πριν από το τέλος του α’ γύρου, τότε δεν μετρούν οι νίκες και οι ήττες που έχει. Αυτό θα είναι καλό για τον Απόλλωνα και την Ενωση που έχουν χάσει στην έδρα της Νέας Κηφισιάς! Αν όμως επισημοποιηθεί από τις 5/1 και μετά, τότε μετρούν κανονικά και απλά οι ομάδες στον β’ γύρο θα κερδίζουν τα παιχνίδια με 20-0.

Το θέμα έκανε γνωστό ο προπονητής της Ν. Κηφισιάς, Αλέξης Καρατζάς, ο οποίος με ανάρτηση στα social έκανε γνωστή την αποχώρησή του.

«Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παίκτες και συνεργάτες μου στην ΑΕΝΚ. Δεν έχω λόγια για όσα κάναμε τόσο σύντομα σε τόσο στενά χρονικά πλαίσια. Στον πρόεδρο της ομάδας, σε όσους βοήθησαν και χρηματοδότησαν να στηθεί κάτι καλό που έμεινε στη μέση. Ηταν ένα σύντομο, έντονο ταξίδι. Δεν υπάρχει χρόνος για αρνητικά συναισθήματα. Κρατάω τις τελευταίες στιγμές του τελευταίου ματς. Κάναμε μια μικρή άνοδο χωρίς μετάλλια και έπαθλα… Αυτοί οι 15 άνθρωποι που μείναμε μέχρι το τέλος να περιμένουμε πως κάτι θα αλλάξει, έτσι νιώθουμε», έγραψε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



