Nations League: Κληρώνει για την Ελλάδα στη League A

Έπειτα από εντυπωσιακή διαδρομή και δύο συνεχόμενες ανόδους, η Εθνική ποδοσφαίρου άφησε πίσω της τις χαμηλότερες κατηγορίες και ετοιμάζεται να κοιτάξει στα μάτια τα «θηρία» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη League A του Nations League.

Στις 19:00, στην καρδιά του Βελγίου, τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φιλάθλων θα είναι στραμμένα στην κληρωτίδα. Η Εθνική θα μάθει τους τρεις αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον όμιλό της, σε μια διαδικασία που υπόσχεται αναμετρήσεις-φωτιά με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List).

Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της. Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.

