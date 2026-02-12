Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας

Η Ελλάδα έμαθε τους αντιπάλους της στη League A του Nations League, στην οποία η γαλανόλευκη συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Οι αγώνες της γαλανόλευκης θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα γίνουν τέσσερα παιχνίδια από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τις 3 Οκτωβρίου, ενώ οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο.

Στον όμιλο της Εθνικής βρίσκονται οι:

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.

Πώς επηρεάζει η πορεία της Εθνικής στο Nations League τη μοίρα της στα προκριματικά του Euro

H Εθνική Ελλάδας θα μετρήσει τις δυνάμεις της στο κορυφαίο επίπεδο απέναντι σε τρεις αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης όμως έχει και ένα σημαντικό κίνητρο να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.

Ειδικότερα, εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro.

Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Το θετικό για την ελληνική ομάδα είναι πως δεν μπορεί να “πέσει” χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που κέρδισε με τη μεγάλη νίκη επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ και την άνοδό της στη League A του Nations League.

Πώς θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro:

A’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League

Β’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους

Γ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

Δ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League

Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D

Θυμίζουμε πως οι νικητές του κάθε ομίλου του Nations League κερδίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν τα καταφέρουν μέσω των προκριματικών.

Όλοι οι όμιλοι του Nations League:

LEAGUE A

A1

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

A2

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

A3

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

Α4

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

LEAGUE B

B1

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

B2

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Ιρλανδία

B3

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Σουηδία

B4

Πολωνία

Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Ρουμανία

Κόσοβο

LEAGUE C

C1

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

C2

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

C3

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

C4

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Λουξεμβούργο ή Μάλτα

LEAGUE D

D1:

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρρα

D2:

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

