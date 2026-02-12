Σάκκαρη: Το μπαμ, απέκλεισε το Νο2 του κόσμου!

Τρομερή η Μαρία Σάκκαρη έκανε το “μπαμ” στη Ντόχα, στέλνοντας σπίτι της το No.1 του ταμπλό και No.2 του κόσμου, Ίγκα Σφιόντεκ.

Πραγματοποιώντας μία θρυλική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μία επική ανατροπή και επικράτησε της Ίγκα Σφιόντεκ με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 7-5), παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του 1000αριού τουρνουά της Ντόχα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει βρει τον παλιό καλό εαυτό της και δείχνει ικανή ακόμα και να σηκώσει την κούπα στο Κατάρ. Γιατί όχι αφού κατάφερε να πετάξει έξω το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης.

Αυτή θα ήταν η όγδοη φορά που οι δύο αθλήτριες τέθηκαν αντιμέτωπες, με την Ελληνίδα τενίστρια να ισοφαρίζει τη Σφιόντεκ 4-4 στο head-to-head.

Στα ημιτελικά, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Μούχοβα – Καλίνσκαγια.

Αυτός θα είναι ο πρώτος της ημιτελικός σε 1000άρι από τον Μάρτιο του 2024, όταν ήταν φιναλίστ στο Indian Wells.

Επίσης αναμένεται να κερδίσει 19 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και να “εκτοξευθεί” στο Νο.33 του κόσμου την επόμενη εβδομάδα. Και έπεται συνέχεια, αφού αν κερδίσει και το επόμενο παιχνίδι της θα εξασφαλίσει επιστροφή στο Top 30.

Ο αγώνας

Η Ίγκα Σφιόντεκ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι, κατακτώντας με άνεση το πρώτο σετ με 6-2.

Το δεύτερο σετ ήταν μία τελείως διαφορετική ιστορία, με την Ελληνίδα τενίστρια να μπαίνει με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι και να προηγείται με 0-3. Η Πολωνή τενίστρια απάντησε με δικό της μπρέικ, φέρνοντας το σκορ στα ίσια (4-4), με τη Σάκκαρη να βγάζει νέα αντίδραση και να κλείνει το δεύτερο σετ με νέο μπρέικ (4-6), κάνοντας το 1-1.

Στο τελευταίο σετ, η Μαρία Σάκκαρη, έχοντας τη ψυχολογία στα ύψη, κατάφερε να προηγηθεί με 1-3, κάνοντας νωρίς το πολυπόθητο μπρέικ. Η Σφιόντεκ απάντησε αμέσως με μπρέικ για το 2-3, αλλά η φοβερή Ελληνίδα τενίστρια έκανε νέο μπρέικ για το 2-4.

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε με πολύ κόπο να υπερασπιστεί το σερβίς της για το 2-5, φτάνοντας μία ανάσα από μία επική νίκη. Η Σφιόντεκ μείωσε σε 3-5, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να δίνει μεγάλη μάχη να κλείσει το παιχνίδι στο σερβίς της.

Δεν τα κατάφερε, όμως, με τη Σφιόντεκ να δείχνει την ποιότητά της και να μειώνει σε 4-5. Η Πολωνή, παρότι η Σάκκαρη βρέθηκε σε ματς πόιντ, άντεξε και έκανε το 5-5 στη συνέχεια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια υπερασπίστηκε το σερβίς της για το 6-5 και έκανε το “μπρέικ” νίκης για το 7-5, έπειτα από απίστευτο λάθος της Σφιόντεκ.

