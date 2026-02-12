Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
Βατή είναι η κλήρωση για την γυναικεία ομάδα πόλο Νεων Γυναικών της ΝΕΠ η οποία θα συμμετάσχει το διάστημα 6-8/3/2026 στην τελική φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα.
Μετά από κλήρωση που έγινε σήμερα Πέμπτη 12/2 στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, οι τέσσερις προημιτελικοί είναι οι:
- ΝΟ Βουλιαγμένης-Πανιώνιος
- Εθνικός-Χανιά
- Άλιμος-Ολυμπιακός
- ΝΕ Πατρών-ΑΝΟ Γλυφάδας
Στους ημιτελικούς θα αναμετρηθούν οι νικητές των ζευγαριών: 1-2 και 3-4.
Οι νικητές θα παίξουν στον τελικό, οι ηττημένοι σε αγώνα για την 3η θέση.
