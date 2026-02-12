Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
12 Φεβ. 2026 19:11
Pelop News

Βατή είναι η κλήρωση για την γυναικεία ομάδα πόλο Νεων Γυναικών της ΝΕΠ η οποία θα συμμετάσχει το διάστημα 6-8/3/2026 στην τελική φάση του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα.

Μετά από κλήρωση που έγινε σήμερα Πέμπτη 12/2 στα γραφεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, οι τέσσερις προημιτελικοί είναι οι:

  1. ΝΟ Βουλιαγμένης-Πανιώνιος
  2. Εθνικός-Χανιά
  3. Άλιμος-Ολυμπιακός
  4. ΝΕ Πατρών-ΑΝΟ Γλυφάδας

Στους ημιτελικούς θα αναμετρηθούν οι νικητές των ζευγαριών: 1-2 και 3-4.

Οι νικητές θα παίξουν στον τελικό, οι ηττημένοι σε αγώνα για την 3η θέση.

 

 

 

 

