ΝΑΤΟ και Ορμούζ: Στο τραπέζι αποστολή που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στον Περσικό Κόλπο

Η Συμμαχία φέρεται να εξετάζει ναυτική παρουσία στο Ορμούζ, αλλά οι διαβουλεύσεις παραμένουν σε αρχικό στάδιο και χωρίς οριστική απόφαση.

08 Απρ. 2026 16:47
Pelop News

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Handelsblatt και με φόντο την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη εμπλοκή στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις για μια πιθανή ναυτική επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Το Reuters και το Associated Press μετέδωσαν επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο, με το θέμα του Ορμούζ να βρίσκεται στον πυρήνα των επαφών.

Η λογική πίσω από ένα τέτοιο σχέδιο είναι ότι μια αποστολή υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ θα εξασφάλιζε και αμερικανική συμμετοχή, ενώ παράλληλα θα έδινε στη Συμμαχία έναν πιο ορατό ρόλο στην προστασία της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ενέργεια. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ανακοίνωση για ανάπτυξη δυνάμεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χέγκσεθ: «Το Ιράν ικέτευσε για εκεχειρία» μετά την επιχείρηση «Epic Fury»

Την ίδια ώρα, οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης παραμένουν ισχυρές. Η Ιταλία ξεκαθάρισε ήδη ότι δεν πρόκειται να στείλει πλοία για περιπολίες στο Ορμούζ χωρίς εντολή του ΟΗΕ, κάτι που δείχνει ότι μια κοινή γραμμή εντός της Συμμαχίας μόνο δεδομένη δεν είναι.

Σε αυτό το περιβάλλον, το σενάριο αποστολής παραμένει ανοιχτό, αλλά προς το παρόν περιγράφει περισσότερο μια συζήτηση σε εξέλιξη παρά μια ειλημμένη απόφαση του ΝΑΤΟ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:40 Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»
18:39 Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό και λιγότερη συσσώρευση λίπους
18:27 Έφηβοι και social media: Γιατί η απαγόρευση στο κινητό δεν αρκεί
18:16 Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής
18:16 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε drone και προειδοποιεί για εκεχειρία
18:16 Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ
18:07 Πιλοτική εισαγωγή της ελαιοκομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: αγρονομική προσέγγιση και προοπτικές επιρροής για τους παραγωγούς πατάτας της Δυτικής Αχαϊας.
18:05 Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ
18:02 «Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
18:00 Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:55 Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του
17:49 Κατασχέθηκαν χιλιάδες κροτίδες στο Λασίθι
17:44 Τι είναι το «6-7» που είπε ο Μητσοτάκης και γιατί μιλάνε όλοι γι’ αυτό
17:41 Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»
17:35 Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για φακελάκι
17:28 Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
17:25 Βραζιλία: Χιλιάδες αυτόχθονες βγήκαν στους δρόμους για τη γη τους και τον Αμαζόνιο
17:20 Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
17:17 Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο
17:13 Τουρισμός για Όλους: Έρχονται μετά το Πάσχα τα νέα voucher διακοπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
