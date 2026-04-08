Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Handelsblatt και με φόντο την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον προς τους συμμάχους για μεγαλύτερη εμπλοκή στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συζητήσεις για μια πιθανή ναυτική επιχείρηση βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Το Reuters και το Associated Press μετέδωσαν επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο, με το θέμα του Ορμούζ να βρίσκεται στον πυρήνα των επαφών.

Η λογική πίσω από ένα τέτοιο σχέδιο είναι ότι μια αποστολή υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ θα εξασφάλιζε και αμερικανική συμμετοχή, ενώ παράλληλα θα έδινε στη Συμμαχία έναν πιο ορατό ρόλο στην προστασία της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ενέργεια. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη ανακοίνωση για ανάπτυξη δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης παραμένουν ισχυρές. Η Ιταλία ξεκαθάρισε ήδη ότι δεν πρόκειται να στείλει πλοία για περιπολίες στο Ορμούζ χωρίς εντολή του ΟΗΕ, κάτι που δείχνει ότι μια κοινή γραμμή εντός της Συμμαχίας μόνο δεδομένη δεν είναι.

Σε αυτό το περιβάλλον, το σενάριο αποστολής παραμένει ανοιχτό, αλλά προς το παρόν περιγράφει περισσότερο μια συζήτηση σε εξέλιξη παρά μια ειλημμένη απόφαση του ΝΑΤΟ.

