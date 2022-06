ΝΑΤΟ: Υπό όρους η Τουρκία σύμφωνη για την ένταξη της  Σουηδίας και Φινλανδίας

Τα… δύσκολα περάσανε καθώς φαίνεται, για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αφού η Τουρκία αποφάσισε να άρει το βέτο και να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τις δύο χώρες, την πρώτη ημέρα της Συνόδου που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, η Άγκυρα, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Η τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και να άρουν τυχόν περιορισμούς. Θα συγκροτήσουν επίσης έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Η Τουρκία εξασφάλισε «την πλήρη συνεργασία» της Φινλανδίας και της Σουηδίας κατά του PKK και των συμμάχων του, καθώς και τη δέσμευση ότι θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την έκδοση εκείνων που κατηγορούνται για τρομοκρατικές ενέργειες.

Η Σουηδία και Φινλανδία θα άρουν το εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία

Θα υποστηρίξουν την Τουρκία απέναντι στο PKK, θα σταματήσουν την υποστήριξη στο YPG

Θα τροποποιήσουν τους νόμους τους για την τρομοκρατία

Θα δημιουργήσουν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών

Η Φινλανδία και η Σουηδία θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ

Η Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία θα δημιουργήσουν έναν μόνιμο κοινό μηχανισμό διαβουλεύσεων σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια και τις πληροφορίες.

