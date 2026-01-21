Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»

Στις δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Ο κ. Νατσιός σημείωσε ότι η συζήτηση για τις αμβλώσεις είχε ανοίξει ήδη από την πρώτη παρουσία του κόμματος στα πολιτικά πράγματα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, «η κα Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας». Τόνισε παράλληλα ότι η Νίκη δεν αποκρύπτει τις θέσεις της και παραμένει σταθερή, ανεξαρτήτως αντιδράσεων.

«Στο θέμα αυτό πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εμπνεόμενοι –όπως είπε– από τις αρχές του Ευαγγελίου, η προσοχή πρέπει να στραφεί και στη στήριξη των γυναικών που φτάνουν στο σημείο να εξετάζουν μια άμβλωση. Ο ίδιος χαρακτήρισε το ζήτημα «εξαιρετικά λεπτό», σημειώνοντας ότι το κράτος δεν παρέχει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι το κράτος οφείλει να προσφέρει οικονομική και ψυχολογική στήριξη, δομές φιλοξενίας και εναλλακτικές λύσεις, όπως η υιοθεσία, σε περιπτώσεις όπου μια γυναίκα δεν επιθυμεί να κρατήσει το παιδί. «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα κράτη η άμβλωση ρυθμίζεται μέσα από επιτροπές που επιχειρούν να αποτρέψουν την απόφαση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ποτέ υποστηρίξει την ποινικοποίηση των γυναικών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στόχος του θα ήταν να «μηδενιστούν οι προϋποθέσεις που οδηγούν μια γυναίκα σε αυτό το σημείο».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό, συνδέοντας την κυβερνητική πολιτική με ζητήματα απώλειας ανθρώπινων ζωών, ενώ επανέλαβε ότι η συζήτηση για τη «στήριξη της ζωής» πρέπει να είναι κεντρική στον δημόσιο διάλογο.

Ερωτηθείς τέλος για το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νίκης με ένα πολιτικό εγχείρημα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Νατσιός ξεκαθάρισε ότι το κόμμα ακολουθεί αυτόνομη πορεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικες τις επιθέσεις που –όπως είπε– δέχθηκε η κα Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό». Όπως σημείωσε, η Νίκη θα κρίνει μόνο όταν παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνεργάτες, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα «πατάει γερά στα πόδια του».





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



