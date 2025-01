Ναυάγιο με πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα: Πάνω από 30 νεκρά δελφίνια και φώκιες ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότερα από 30 δελφίνια νεκρά μετά το ναυάγιο δύο πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα.

Την 15η Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσας, μεταξύ της Ρωσίας και της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ, εκ των οποίων περίπου το 40% θα μπορούσε να έχει καταλήξει στη θάλασσα.

«Έχουμε καταγράψει 61 νεκρά κήτη, εκ των οποίων 32 μετά τη 15η Δεκεμβρίου, ο θάνατος των οποίων πολύ πιθανόν συνδέεται με την πετρελαιοκηλίδα», ανέφερε η ρωσική ΜΚΟ «Delpha» στο Telegram, κάνοντας λόγο για «έναν αυξημένο αριθμό».

«Σχεδόν καθημερινά, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με νέους θανάτους», συνέχισε η οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση δελφινιών και άλλων κητωδών στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως σημειώνει η ΜΚΟ, σύμφωνα με την οποία «τα νεκρά θαλάσσια θηλαστικά είναι στην πλειονότητά τους φώκιες», «κρίνοντας από την κατάσταση των πτωμάτων, είναι πάρα πολύ πιθανόν τα περισσότερα από αυτά τα κήτη να πέθαναν τις πρώτες δέκα ημέρες μετά την καταστροφή».

