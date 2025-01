Κακοκαιρία προκαλεί χάος σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Σοβαρά προβλήματα σε αεροδρόμια και μεταφορές ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε εκατοντάδες πτήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη.

Τα σοβαρότερα προβλήματα στην Γερμανία διαπιστώνονται στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, τουλάχιστον 120 απογειώσεις και προσγειώσεις από τις 1.090 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα έχουν ήδη ακυρωθεί, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου, Fraport. Οι διάδρομοι προσγείωσης έπρεπε να καθαριστούν επειδή η ορατότητα ήταν κακή, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις προκαλεί η διαδικασία αποπάγωσης των αεροσκαφών, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Στο αεροδρόμιο του Μονάχου τα προβλήματα είναι πιο περιορισμένα, με λίγες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του πτητικού προγράμματος, όπως και στη Στουτγάρδη, όπου οι υπηρεσίες ζητούν από τους επιβάτες να προσέρχονται αρκετά νωρίτερα στο αεροδρόμιο.

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας διαπιστώνονται και στη λειτουργία των σιδηροδρόμων, κυρίως στην περιοχή της Φρανκφούρτης, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, όπου μπορεί να υπάρχει χιόνι ή πάγος. Στην Κάτω Σαξονία, στη Βαυαρία και στη Θουριγγία έχουν καταγραφεί από χθες το βράδυ περίπου 120 τροχαία ατυχήματα, χωρίς ωστόσο σοβαρούς τραυματισμούς.

🇩🇪Snow and black ice caused the cancellation of dozens of flights on Sunday at #frankfurtairport , #Germany 's largest hub

Σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Αγγλία σήμερα το πρωί, όπου τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ έκλεισαν τους διαδρόμους τους προσγείωσης-απογείωσης. Πολλά εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Αγγλία και στην Ουαλία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στο Δυτικό Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία), το έδαφος καλύφθηκε σήμερα το πρωί από χιόνι ύψους 12 εκατοστών, έγινε γνωστό από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office. Έως 40 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε ορισμένες περιοχές σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) ανέφερε στο Χ λίγο μετά τις 07.00 τοπική ώρα ότι οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης παραμένουν κλειστοί. «Οι επιχειρήσεις θα επαναληφθούν το συντομότερο», επισήμανε το αεροδρόμιο, συστήνοντας στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους.

Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ (βόρεια) «οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης», που έχει επίσης κλείσει. Η κυκλοφορία, αντιθέτως, ξεκίνησε εκ νέου στα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και του Μπρίστολ, όπου οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης έκλεισαν τη νύχτα.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους. Η διαχειρίστρια εταιρεία National Highways είπε πως πολλοί δρόμοι στη βόρεια Αγγλία έκλεισαν τη νύχτα.

Στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία), ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς τα βόρεια έκλεισε σήμερα το πρωί λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε το χιόνι το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη National Highways.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο παγετού σε πολλούς δρόμους. Επιπλέον, τουλάχιστον μία σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Λιντς (βόρεια), έκλεισε. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση έπληξαν πολλά νοικοκυριά στην Αγγλία και την Ουαλία. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σήμερα σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, σύμφωνα με το Met Office.

