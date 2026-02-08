Ναυάγιο στη Χίο: Ο διακινητής αρνήθηκε να γυρίσει πίσω – Κλειδί το «αόρατο» χρήμα της Hawala

Ο 31χρονος Μαροκινός που φέρεται να ήταν ο διακινητής της θαλάσσιας τραγωδίας ανοιχτά της Χίου, με απολογισμό 15 νεκρούς, οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, διακίνηση μεταναστών και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις διασωθέντων, ο 31χρονος ήταν αυτός που παρέλαβε τους επιβαίνοντες από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ με σκοπό τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Παρά την παρουσία σκαφών του Λιμενικού και τις επικίνδυνες συνθήκες, ο φερόμενος διακινητής επέμενε να συνεχίσει την πορεία προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιμονή αυτή συνδέεται άμεσα με τον τρόπο αμοιβής του. Η πληρωμή είχε συμφωνηθεί μέσω του άτυπου συστήματος Hawala, ενός παραδοσιακού δικτύου μεταφοράς χρημάτων που βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη μεταξύ των μεσαζόντων (hawaladars) και δεν αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη.

Σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Hawala στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών:

Ο μετανάστης (ή η οικογένειά του) καταθέτει το συμφωνημένο ποσό σε έναν hawaladar στην Τουρκία.

Τα χρήματα αποδεσμεύονται και μεταφέρονται στον διακινητή μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι ο επιβάτης έφτασε σώος στον προορισμό.

ότι ο επιβάτης έφτασε σώος στον προορισμό. Για να ενεργοποιηθεί η πληρωμή, ο διακινητής πρέπει να επικοινωνήσει με τον συνεργό του στην Τουρκία και να επιβεβαιώσει την επιτυχή άφιξη.

Πηγές προσκείμενες στις έρευνες εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος επεδίωκε με κάθε κόστος να προσεγγίσει τη στεριά της Χίου, ώστε να μπορέσει να δώσει το σήμα επιτυχίας και να εξασφαλίσει την καταβολή της αμοιβής στην οικογένειά του.

Στην απολογία του, ο 31χρονος αρνήθηκε ότι χειριζόταν το σκάφος, υποστηρίζοντας ότι και ο ίδιος ήταν επιβάτης και πλήρωσε 3.000 ευρώ για να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν το ποσό σε άτομο που μιλούσε τουρκικά και είχε αναλάβει τη συνεννόηση.

Οι έρευνες των λιμενικών και αστυνομικών αρχών συνεχίζονται ανοιχτά της Χίου για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων ή συνεργών. Έξι παιδιά που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

